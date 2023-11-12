Часткове членство в НАТО: у Зеленського розкритикували ідею

Пропозиція Андерса Фог Расмуссена прийняти Україну в НАТО без гарантій безпеки для окупованих регіонів лише заохочує агресію Росії, вважають в Офісі президента України.

Пропозиція колишнього генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Андерса Фог Расмуссена прийняти Україну в НАТО без гарантій колективної самооборони для регіонів, які знаходяться під окупацією Росії, є "дивною", вважає радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

"Іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами - територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого", - написав він у Telegram у неділю, 12 листопада.

На переконання Подоляка, "сама розмова" про таку можливість провокує РФ на подальшу ескалацію та заохочує її до агресивної війни. "А хто сказав, що Росія готова прийняти пропозицію та зупинитися? Хто сказав, що РФ захоче погодитися на "Україна в НАТО"? Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи", - обурився він.

Не менш важливим, на його думку, є питання, хто саме виступить гарантом недоторканності умовної лінії розмежування. "Чи теорія не передбачає практики? Тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції, не пропонуючи жодних гарантій? Навіщо заохочувати РФ до подальших злочинів?" - задається він питанням.

Подоляк вважає, що пропозиція "часткового" членства України гарантує Росії, що та "не програє війну" і не відповідатиме за воєнні злочини, а також "не зазнає внутрішньої трансформації, а зможе продовжувати вкладатися в мілітаризацію та агресивну зовнішню політику"

Він переконаний, що союзники мають усвідомити "три прописні істини": "РФ абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі; РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики й намагатиметься реалізувати свої агресії; лише значна "військово/технологічна допомога" Україні розв'язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил".

Нагадаємо, що минулого року Расмуссен і керівник ОПУ Андрій Єрмак спільно брали участь у напрацюванні міжнародних безпекових гарантій, що мають забезпечити безпеку України до її вступу в НАТО. У жовтні цього року Єрмак дякував ексгенсеку за цю роботу а також називав її кульмінацією cпільну декларацію Великої сімки (G7) щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі.

Чи продовжують ОПУ і Расмуссен співпрацю зараз - невідомо.