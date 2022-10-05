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Російські військові на сході України, архівне фотоФото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Сили РФ атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе

Анастасія Шепелева | Дар'я Нинько
38 хв. тому

224-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 5 жовтня.

https://www.dw.com/uk/vijska-rf-atakuvali-bilu-cerkvu-na-kiivsini-dronamikamikadze/a-63337115

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 5 жовтня (час київський).

++08:56++

Російські війська вночі завдали ударів по місту Біла Церква на Київщині дронами-камікадзе типу Shahed-136, уточнив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його даними, по місту було шість влучань.

"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, - повідомив Кулеба у Telegram.

++08:42++

Російські війська за добу завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Російських атак зазнали населенні пункти Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, як повідомили у генштабі, при відступі з позицій росіяни мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання в населених пунктах Херсонщини. А в медичних закладах міста Євпаторії, що у анексованому Криму, бракує медичних засобів для лікування поранених російських військових, йдеться у зведенні.

Водночас РФ має проблеми з забезпеченням при проведенні “часткової мобілізації”, зазначається у зведенні. Зокрема, з навчального центру Молькино Краснодарського краю повернули мобілізованих назад до Приморсько-Ахтарська через неспроможність їх розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням, повідомили у генштабі.

"Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

++08:22++

"Часткова мобілізація" в Росії має більш значний короткостроковий вплив на російський внутрішній контекст, ніж на війну в Україні, йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На тлі невдач Росії на полі бою, вона підсилює розломи в інформаційному просторі, які підривають наративи Путіна, вважають аналітики.

"Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект", - зазначають аналітики інституту.

Українські війська, своєю чергою, 4 жовтня досягли значних успіхів у Херсонській області, одночасно продовжуючи наступ у Харківській та Луганській областях, йдеться у звіті.

Читайте також:Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: в Києві заявляють про успіхи 

++07:55++

Українські Збройні сили за тиждень звільнили десятки населених пунктів Херсонщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні.

За його словами, лише у Херсонській області ЗСУ деокупували Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику й Малу Олександрівки та Давидів Брід. "І це ще далеко не повний перелік, наші воїни не зупиняються", - наголосив він.

++07:26++

Вночі у Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За попередніми даними, місто було атаковане дронами-камікадзе, зазначив він.

"Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - написав він у Telegram.

Пізніше Кулеба повідомив про ще одну серію ударів по інфраструктурі міста. 

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