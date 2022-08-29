Від денного обстрілу Миколаєва загинули двоє цивільних

187-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 29 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 28 серпня (час київський).

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Слідчий комітет РФ підтвердив смерть колишнього депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Херсонщини російськими військами співпрацював з ворогом. За даними росіян, Ковальов помер від вогнепального поранення після нападу, здійсненого 28 серпня. Також загинула "дівчина, яка проживала разом із загиблим", йдеться у повідомленні СК РФ в Telegram. Російські правоохоронці обіцяють розслідувати вбивство.

++17.55++

Через ракетний обстріл Миколаєва російськими військами загинуло двоє людей, ще 11 - отримали поранення. "Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади", - повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

++17.40++

У Бериславі Херсонської області горить машинобудівний завод, на якому розмістили свою базу російські війська, повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. У місцевих пабліках повідомляють, що в районі заводу був обстріл, після якого зайнялася пожежа, додають Українськi Новини.

++16.15++

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на німецькій авіабазі Рамштайн 8 вересня 2022 року, повідомило командування Військово-повітряних сил США у Європі та Африці.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Дж. Остін знову запросив міністрів оборони і високопосадовців з усього світу для обговорення кризи в Україні та різних безпекових питань, з якими стикаються союзники та партнери США.

++16.00++

В Україні заочно судитимуть гендиректора російського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського за заклики до геноциду. "Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", - повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram.

У своїх виступах та дописах Кузнєцов-Красовський, серед іншого, писав стосовно українців і України: "Вони не брати нам. Я там виріс, зі знанням справи кажу: Мочіть! Давайте! Досить!", "Цієї країни не повинно бути!" Досудове розслідування відносно директора «Russia Today» проводилося у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Вона передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Обвинувальний акт передано до Шевченківського районного суду Києва.

++15.49++

Російські війська знову обстрілюють центр Миколаєва, повідомляє голова військової адміністрації Віталій Кім. "Є ще виходи (запуски - ред.) ракет. Не Не виходимо зі сховищ", - попередив він мешканців у своєму телеграм-каналі.

++15.17++

Нідерланди надішлють до України ще три групи слідчих для підтримки розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення, повідомляє агенція AFP. "Ми як і раніше повністю віддані забезпеченню правосуддя за воєнні злочини в Україні", – написав у Twitter міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Групи голландської військової поліції будуть розгорнуті "восени 2022 року і, якщо дозволить ситуація, навесні 2023 року і знову восени 2023 року", пише AFP.

++15.08++

Угорщина розраховує у вересні домовитись з Росією про збільшення постачання газу, заявив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Минулого місяця, під час зустрічі в Москві з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, Сійярто вів переговори про постачання 700 мільйонів кубометрів газу на додаток до чинної довгострокової угоди з Росією, пише Reuters. Цього місяця "Газпром" вже почав збільшувати постачання газу в Угорщину.

++14.55++

Служба безпеки України повідомила "кадирівцю" Ізнауру Мусаєву про підозру у вбивстві п'яти цивільних у Бучанському районі Київської області, повідомляє пресслужба СБУ. Масуєв - командир групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Чеченській Республіці. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Разом із іншими росіянами Масуєв брав участь у захопленні села Микуличі Київської області. Під його керівництвом солдати розстрілювали людей, вчиняли насильство, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

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++14.20++

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на представника ДБР. "В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати "зраду" на кшталт "проти генерала порушили справу за захист аеропорту". ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", - повідомили у відомстві. Так, у бюро поінформували, що нині перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю. Нагадаємо, у неділю журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Кривоноса за оборону аеропорту "Київ".

Благодійна поштова марка з Патроном

++14.15++

"Укрпошта" анонсувала випуск нової поштової марки зі знаменитим собакою-сапером Патроном. Це буде перша офіційна благодійна марка, її продаж розпочнеться 30 серпня. "Кожен, хто його придбає, стане учасником благодійного проєкту. Відтак ми плануємо зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

++14.10++

Інформацію про вбивство колишнього депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, підтвердив інший колаборант - ексдепутат Олег Царьов. "Олексія Ковальова, на жаль, справді вбили. Його дружина також загинула. Світла пам'ять", - написав Царьов у своєму Telegram-каналі.

++14.00++

Збройні сили України прорвали першу лінію оборони під Херсоном, повідомила пресслужба оперативної групи військ (ОГВ) "Каховка". У повідомленні на сторінці ОГВ у соцмережі Facebook стверджується, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які його підтримували, втекли з поля бою.

++13.29++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні оборонятися від російської агресії і вже найближчими тижнями направить їй сучасні озброєння, включаючи системи ППО, радари та безпілотники. Під час промови в Карловому університеті в Празі у понеділок Шольц зазначив, що Німеччині слід взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері ППО та артилерії.

++13.20++

В Україні цього тижня з візитом перебуватиме генеральний директор Міжнародного комітету Червоного хреста Роберт Мардіні, повідомили в гуманітарній організації у понеділок.

++13.10++

Експерти країн Великої сімки (G7) закликали надати безперешкодний доступ для спеціальної місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прямує до окупованої Росією Запорізької атомної станції. "Співробітники МАГАТЕ повинні мати своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів на території України, а також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - йдеться в заяві групи директорів G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї, поширеній у понеділок.

++12.55++

У Кремлі переконують, що зацікавлені у роботі місії МАГАТЕ на захопленій військами РФ Запорізькій АЕС та відкриті до співпраці. "Росія зацікавлена у цій місії делегації МАГАТЕ, брала участь у її підготовці, відкрита до співпраці та взаємодії", - заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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++12.29++

З 1 по 7 вересня міністерство оборони Російської Федерації проведе стратегічні навчання "Схід-2022" з військами східного військового округу, повідомляє "Інтерфакс". У маневрах, які пройдуть за участю контингентів країн-партнерів держави-агресора, буде задіяно понад 50 тисяч військовослужбовців. Зокрема зазначається, що на навчаннях в акваторії Японського моря угруповання сил Тихоокеанського флоту РФ та військово-морських сил Китаю "відпрацюють спільні дії щодо оборони морських комунікацій та районів морської економічної діяльності".

Зруйнована медична інфраструктура

++12.15++

В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 927 медичних закладів, 127 з них повністю знищено, повідомляє міністерство охорони здоров'я України. "З 24 лютого не було жодного дня, аби окупанти не завдавали ударів по медичній інфраструктурі. За пів року війни в Україні вже постраждали 927 медзакладів. З них 800 об'єктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 127 об'єктів зруйновано вщент і відновленню не підлягають. Орієнтовна вартість відновлення медичної інфраструктури оцінюється в понад 38 мільярдів гривень", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

++11.50++

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу у понеділок проведуть неформальну зустріч у столиці Чехії Празі. У програмі консультацій, намічених на вівторок, серед іншого надання подальшої військової підтримки Україні, зокрема створення загальноєвропейської місії для навчання українських військових.

++11.30++

Дислоковані на естонській авіабазі Емарі пілоти ВПС Німеччини та Іспанії до кінця цього тижня проводять маловисотні тренування винищувачів Eurofighter Typhoon, повідомила у понеділок агентство BNS прес-служба генштабу сил оборони Естонії. Військово-повітряні сили країн-членів НАТО охороняють повітряний простір країн Балтії з 2004 року. Винищувачі альянсу розміщені на авіабазах Шауляй та Емарі у Литві та Естонії відповідно.

++10.50++

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу, вірогідно, відсторонено від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Володимира Путіна про хід війни в Україні, припускає розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті. Такі дані базуються на повідомленнях незалежних російських ЗМІ і пов'язані з проблемами, з якими стикається Росія у війні проти України. У британському відомстві зазначають, що Шойгу, ймовірно, довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та в міністерстві надзвичайних ситуацій. Зазначається, що російські офіцери та солдати, які мають безпосередній досвід бойових дій, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відірване від реальності управління армією.

++10.33++

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) назвала ще одного підозрюваного у справі вбивства Дар'ї Платонової (Дугіної), доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна. За інформацією російського відомства, до вбивства нібито причетний українець Богдан Циганенко, який прибув у РФ транзитом через Естонію 30 липня і виїхав за день до підриву машини, повідомляє "Інтерфакс". Його називають спільником українки Наталії Вовк, яку ФСБ раніше назвало виконавицею вбивства. Київ відкинув звинувачення щодо будь-якої причетності українських спецслужб до вбивства.

++10.25++

Армія РФ зі ствольної артилерії обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області: Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні . Також росіяни продовжують обстріли населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Росіяни проводили безуспішні штурмові дії в районі Долини, Кодеми, Зайцевого та Первомайського. Згідно даних генштабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила 350 осіб з особового складу, 12 броньованих машин, 10 установок реактивного залпового вогню, 17 машин та 5 танків.

++09.53++

29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. "Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу", - написав у цей день у Facebook Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, "не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати". "Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі", - зауважив він. Залужний пообіцяв, що жодна жертва не стане марною, і ЗСУ продовжуватимуть боротьбу до перемоги.

++09.47++

Унаслідок обстрілу Енергодару ввечері в неділю постраждали десятеро жителів міста, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. "Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодару. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", - написав Орлов у Telegram у понеділок.

++09.25++

Російські окупанти у Херсоні зводять понтонну переправу біля пошкодженого ЗСУ Антонівського мосту. На супутникових знімках від 27 серпня, опублікованих проектом "Схеми" української служби "Радіо Свобода", видно, що переправу прокладено вже до середини мосту. Антонівський міст - один із найважливіших об'єктів для армії РФ. Він неодноразово зазнав ударів ЗСУ, внаслідок чого переправа ним військової техніки РФ стала неможливою.

Зросла кількість жертв обстрілу Нікополя

++08.55++

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами в неділю ввечері збільшилася до п'яти осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "На жаль, стало більше постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні ввечері. Госпіталізовано ще одну людину. Вона перебуває у важкому стані. Ця атака забрала життя однієї людини, п'ятеро поранено...", - написав Резніченко в Telegram в понеділок уранці. Він також повідомив про обстріли Червоногригорівки, Марганця, Покровської та Любимівської громад, а також Синельниківського та Дніпровського районів.

++08.20++

Протягом неділі внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 8 осіб, ще 7 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородці, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++07.57++

З шостої ранку понеділка російські окупанти обстрілюють Київський район Харкова, інформації про жертв чи постраждалих наразі немає, повідомляє міський голова Ігор Терехов. "З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" по приватному сектору. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає", - написав Терехов у Telegram.

Місія МАГАТЕ прямує на ЗАЕС

++07.50++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що місія організації вирушила для здійснення інспекції Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). "Ми повинні захистити безпеку та надійність найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкту", - написав Гроссі вранці у понеділок. Він додав, що пишається тим, що особисто очолить місію МАГАТЕ, яка, за його словами, прибуде на ЗАЕС "пізніше цього тижня".

++07.38++

Колишнього депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, було вбито у власному будинку в Голій Пристані. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко із посиланням на власні джерела. За інформацією Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Вбивство колаборанта підтверджують також джерела видання "Українська правда " у "Слузі народу". У червні на колаборанта вже було скоєно замах, але він залишився живим. За даними ДБР, на початку липня Ковальов обійняв посаду "заступника голови" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

++07.20++

Напередодні зустрічі глав МЗС ЄС у Празі міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав Євросоюз запровадити візові обмеження для росіян. "Ми проти геноциду. Але саме це росіяни зараз роблять в Україні, - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt. - Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом чи оминати санкції, - морально неприйнятний". Рейнсалу також послався на міркування безпеки, заявивши про загрозу шпигунства: "У Європі йде війна, і ми часто не знаємо, хто до нас приїжджає".

Частина країн Євросоюзу, включаючи балтійські держави, закликають до повної заборони видачі віз росіянам через вторгнення РФ в Україну. Однак у ЄС немає єдності щодо цього заходу. Так, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше висловився проти тотальної заборони.