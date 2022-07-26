 СБУ підозрює чеченського командира в катуванні підлітка на Київщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

СБУ підозрює чеченського командира в катуванні підлітка на Київщині

Підполковник чеченської поліції Анзор Бісаєв під час окупації Бучанського району викрав місцевого юнака і вимагав здати позиції ЗСУ, стверджує українська спецслужба.

Спалена російська техніка в селі Тетерівське, неподалік Києва

Спалена російська техніка в селі Тетерівське, неподалік Києва

Служба безпеки України встановила ще одного чеченського командира, який вчиняв злочини проти цивільних під час окупації Київщини. Серед потерпілих були неповнолітні діти, повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, 12 серпня.

Командира загону спецназу Росгвардії "Ахмат" Анзора Бісаєва підозрюють у катуванні підлітка в селі Бабинці Бучанського району Київщини. На початку березня Бісаєв разом з підлеглими вдерся до приватного будинку та викрав підлітка. 

"Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи", - стверджують у СБУ.

За даними спецслужби Бісаєв входить до близького оточення президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова. СБУ заочно інкримінує йому порушення законів та звичаїв війни.

Про перебування Бісаєва на території України ще в березні заявляло Головне управління розвідки міністерства оборони. В травні у чеченських державних ЗМІ повідомляли про нагородження Бісаєва за участь у так званій "спеціальної військової операції".

Воєнні злочини РФ в Україні

Після відходу РФ з Київщини стали відомими численні випадки воєнних злочинів росіян проти цивільних. Зокрема знайдені докази та оприлюднені свідчення катувань, сексуальних ґвалтувань та масових розправ над людьми військовими РФ. У травні відбувся перший суд над російським воєнним злочинцем, якого визнали винним у вбивстві цивільного та засудили до довічного ув'язнення. Згодом під час апеляції вирок пом'якшили до 15 років позбавлення волі.

Загалом за даними Національної поліції за 31 липня, під час окупації РФ частин Київської області загинули 1348 цивільних людей. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, 216 тіл досі не впізнали.

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