Апеляційний суд пом'якшив вирок російському військовому Шишимаріну

Апеляційний суд Києва у п’ятницю, 29 липня, пом'якшив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну та замінив довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу захисника…задовольнити частково, вирок Солом'янського районного суду Києва від 23 травня 2022 року щодо Шишимаріна Вадима Євгеновича змінити… Пом'якшити призначений Шишимаріну Вадиму Євгеновичу вирок до 15 років позбавлення волі", - цитує "Інтерфакс-Україна" суддю на судовому засіданні.

Рішення Апеляційного суду може бути оскаржене в касаційному порядку упродовж протягом трьох місяців.

Читайте також: Суд над військовим РФ в Україні: експерти застерігають від поспіху

Суд над Вадимом Шишимаріним

21-річний командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області, сержант Вадим Шишимарін став першим російським воєнним злочинцем, який отримав вирок в українському суді. 23 травня Соломʼянський районний суд Києва засудив його до довічного ув'язнення.

В обвинувальному акті зазначалося, що росіянин разом з іншими військовими РФ перетнув український кордон 24 лютого і далі пересувався територією Сумської області, де у групі військових розстріляв з автомата 62-річного мирного жителя неподалік містечка Чупаківка. Шишимарін визнав свою провину і не відмовився від надання свідчень.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін скоїв убивство з наміром, наказ стріляти в цивільного був незаконним. Обвинувачений, усвідомлюючи це, міг відмовитися його виконувати або не цілитися в потерпілого. Також суд встановив, що в діях Шишимаріна підтверджено порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством - цивільне населення в умовах воєнних дій не повинне бути об'єктом нападу.

Читайте також: Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж із зали суду