Апеляційний суд пом'якшив вирок російському військовому Шишимаріну

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Російському військовому Вадиму Шишимаріну замінили довічне ув'язнення на 15 років позбавлення волі за вбивство цивільного на Сумщині.
Апеляційний суд Києва у п’ятницю, 29 липня, пом'якшив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну та замінив довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу захисника…задовольнити частково, вирок Солом'янського районного суду Києва від 23 травня 2022 року щодо Шишимаріна Вадима Євгеновича змінити… Пом'якшити призначений Шишимаріну Вадиму Євгеновичу вирок до 15 років позбавлення волі", - цитує "Інтерфакс-Україна" суддю на судовому засіданні.
Рішення Апеляційного суду може бути оскаржене в касаційному порядку упродовж протягом трьох місяців.
Читайте також: Суд над військовим РФ в Україні: експерти застерігають від поспіху
21-річний командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області, сержант Вадим Шишимарін став першим російським воєнним злочинцем, який отримав вирок в українському суді. 23 травня Соломʼянський районний суд Києва засудив його до довічного ув'язнення.
В обвинувальному акті зазначалося, що росіянин разом з іншими військовими РФ перетнув український кордон 24 лютого і далі пересувався територією Сумської області, де у групі військових розстріляв з автомата 62-річного мирного жителя неподалік містечка Чупаківка. Шишимарін визнав свою провину і не відмовився від надання свідчень.
Суд дійшов висновку, що Шишимарін скоїв убивство з наміром, наказ стріляти в цивільного був незаконним. Обвинувачений, усвідомлюючи це, міг відмовитися його виконувати або не цілитися в потерпілого. Також суд встановив, що в діях Шишимаріна підтверджено порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством - цивільне населення в умовах воєнних дій не повинне бути об'єктом нападу.
Читайте також: Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж із зали суду