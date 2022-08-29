Місія МАГАТЕ вирушила для інспекції Запорізької АЕС

Місію очолив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Госсі. За його словами, вона прибуде на ЗАЕС "пізніше цього тижня".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що місія організації вирушила для здійснення інспекції Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). "Ми повинні захистити безпеку та надійність найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкту", - написав Гроссі вранці у понеділок, 29 червня. Він додав, що пишається тим, що особисто очолить місію МАГАТЕ, яка, за його словами, прибуде на ЗАЕС "пізніше цього тижня".

"Переважно нейтральні країни"

Раніше видання The New York Times оприлюднило склад місії. До делегації увійдуть 13 експертів із "переважно нейтральних країн". У місії не будуть представлені ні Сполучені Штати Америки, ні Великобританія, яких Росія вважає упередженими через їхню сильну підтримку України.

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Серед членів делегації будуть експерти з Польщі та Литви, яких Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю, на які Україна дивиться з підозрою через їхні дружні стосунки з Москвою.

Решта членів місії походять з країн, які здебільшого залишались осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем. Серед них Франція, Албанія, Північна Македонія, Йорданія, Мексика.

РФ погрожує працівникам ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ

Після того, як почали з'являтися перші деталі приїзду місії МАГАТЕ, Запорізька АЕС знову зазнала обстрілів. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що Росія обстрілювала станцію ввечері в п'ятницю та вранці в суботу, 26 і 27 серпня. За лічені хвилини після заяви "Енергоатому" міністерство оборони РФ заявило, що це Україна обстрілювала станцію.

Тим часом декілька співробітників станції розповіли виданню The Telegraph на умовах анонімності, що російські військові погрожують персоналу ЗАЕС і проводять з ними "підвальні" розмови. В "Енергоатомі" попереджають, що це відбувається з метою "нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази".

ЗАЕС перебуває під контролем сил РФ із початку березня та систематично зазнає обстрілів. За даними розвідки Великобританії, війська РФ розмістили техніку біля реактора на ЗАЕС.