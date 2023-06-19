Угорщина закликала ПАРЄ до "діалогу" з Москвою

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто з трибуни ПАРЄ заявив, що угорці платять занадто високу ціну за російську війну в Україні та закликав Захід не надавати Києву зброю, щоб війна припинилася.

Війна Росії проти України не стосується європейців, тому вони не повинні платити за неї високу ціну, а якщо ж Захід поставлятиме Києву зброю, то війна триватиме довше, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у перший день літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка розпочалася у понеділок, 19 червня, в Страсбурзі.

Він також укотре озвучив тезу, що санкції Європейського Союзу проти Росії "не працюють", тому канали спілкування з РФ треба тримати відкритими, і думати про те, як сідати з Москвою за стіл переговорів.

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Угорщині потрібен "мир якомога швидше"

Зазвичай, виступи політиків з країн-членів Ради Європи під час сесій ПАРЄ відбуваються на запрошення Бюро асамблеї. Цього разу Сіярто сам ініціював своє звернення та присвятив його викликам війни Росії проти України, які постали перед Європою. Проте перед тим, як почати свій виступ, угорський міністр визнав, що "багато кому у цій залі абсолютно не сподобається" те, що він скаже.

Почавши з запевнень про свою віру у "діалог" і "дискусії" в часи серйозних викликів, Сіярто заявив, що Європа "заходить все глибше і глибше у небезпечну спіраль". "Бо чим більше зброї доставляється Україні, тим довше триватиме ця війна. І чим довше вона триватиме, тим більше людей загине. Міжнародна спільнота повинна думати про те, як врятувати життя людей, а це можливо лише через мир", - заявив міністр, ні словом не згадавши про те, що саме Росія розпочала агресивну війну і що через дії російського керівництва в Україні гинуть тисячі людей та скоюються тяжкі воєнні злочини.

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Далі міністр заявив про "марність" антиросійських санкцій ЄС, бо вони, мовляв, "не поставили на коліна" російську економіку та не припинили війну.

Сіярто вважає, що ескалація війни найбільше загрожує угорцям, бо Угорщина - сусідка України. "Я представляю тут націю, представники якої вмирають на цій війні", - заявив він, зазначивши, що угорська національна меншина в Україні становить 150 тисяч людей. Міністр обурився тим, що представників угорської меншини "як українських громадян мобілізують в українську армію, більшість з них посилають на фронт і, на жаль, багато гине".

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Сіярто визнав, що угорське бачення того, як досягти миру та закінчити війну - не популярне в ЄС. При цьому він наголосив, що в національних інтересах Угорщини - "встановити мир у країні сусідства якомога швидше" за допомогою переговорів.

Мирний план будь-якою ціною?

Як і передбачав угорський урядовець, особливого ентузіазму його виступ серед депутатів ПАРЄ не викликав.

Австрійська депутатка Андреа Едер-Ґітшталер (Andrea Eder-Gitschthaler) обурилась: "Я вражена вашими заявами. Я розумію, що ви підтримуєте Україну у її боротьбі, але те, що ви сказали про поставки зброї, це мене справді шокувало".

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Грецький депутат Георге Катраголос попросив у Сіярто чіткіше сформулювати, у чому ж полягає дипломатичний план Угорщини щодо завершення війни. Міністр відповів, що "війна не може вирішитися на полі бою, а лише за столом переговорів". "І я не представляю тут сили, які уповноважені пропонувати мирний план", - сказав він, проте уточнив, що для Будапешта "неважливо, звідки прийде мирний план, якщо він про мир", і висловив сподівання, "що обидві сторони знайдуть можливість сісти за стіл переговорів".

Після завершення годинного спілкування Сіярто з депутатами ПАРЄ аплодисментів у залі не прозвучало.

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