Сіярто відхрещується від вивезення українських полонених

Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених: ці переговори вели "релігійні організації". Раніше Єврокомісія закликала угорську владу до пояснень.

Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок, 19 червня.

"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", - сказав він, відповідаючи на запитання члена української делегації Юрія Камельчука. При цьому Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями". "Держава Угорщина абсолютно не долучена", - заявив міністр.

За його словами, українці "вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". "І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", - сказав міністр.

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Єврокомісія закликала Угорщину до пояснень

Попри намагання угорської влади відмежуватися від історії з вивезенням з Росії українських військовополонених, у Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.

"Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій, і не наражати їхнє на життя небезпеки. Щодо Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - сказав у коментарі виданню Delfi речник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

У міністерстві закордонних справ України кажуть, що дипломатам досі не вдалося встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, а повідомлення угорської влади про нібито їхній вільний статус не відповідають дійсності.

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