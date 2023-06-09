МЗС: Київ не знав про переговори РФ і Угорщини про полонених

РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених. В МЗС України повідомили, що уряд не знав про ці перемовини. Зараз відомство вимагає невідкладно допустити до них українського консула.

Український уряд не був поінформований про перемовини між Угорщиною та Росією щодо передачі українських військовополонених, а дізнався про неї з повідомлень ЗМІ і публічних заяв угорських чиновників. Про це у п'ятницю, 9 червня, заявив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - написав він у Facebook.

Через передачу українських військовополонених МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини "для предметної розмови", повідомив Ніколенко. Українська сторона передала звернення з вимогою надати детальну інформацію про звільнених з полону військових та невідкладно забезпечити доступ до них для українського консула, щоб дізнатися про їхній станом здоров'я та надати їм консульську допомогу, повідомив речник МЗС.

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Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених

9 червня віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття у коментарі угорському виданню ATV.

За словами Шемьєн передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва Російської православної церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.

Напередодні РПЦ оприлюднила заяву, де вказувала передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.

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