МЗС: Київ не знав про переговори РФ і Угорщини про полонених
Український уряд не був поінформований про перемовини між Угорщиною та Росією щодо передачі українських військовополонених, а дізнався про неї з повідомлень ЗМІ і публічних заяв угорських чиновників. Про це у п'ятницю, 9 червня, заявив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.
"Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - написав він у Facebook.
Через передачу українських військовополонених МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини "для предметної розмови", повідомив Ніколенко. Українська сторона передала звернення з вимогою надати детальну інформацію про звільнених з полону військових та невідкладно забезпечити доступ до них для українського консула, щоб дізнатися про їхній станом здоров'я та надати їм консульську допомогу, повідомив речник МЗС.
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Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених
9 червня віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття у коментарі угорському виданню ATV.
За словами Шемьєн передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва Російської православної церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.
Напередодні РПЦ оприлюднила заяву, де вказувала передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.
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