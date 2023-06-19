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Україна вимагає від Угорщини допустити консула до полонених

Аліна Коломієць
1 год. тому

Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху, говорить речник МЗС Ніколенко.

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Будівля МЗС УкраїниФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу. Про це у понеділок, 19 червня, заявив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко в Facebook.

За його словами, усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. "Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", - говорить Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.

Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються, додав він.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - зазначив Ніколенко.

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Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених

9 червня віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття у коментарі угорському виданню ATV.

За словами Шемьєна, передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва Російської православної церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.

Напередодні РПЦ оприлюднила заяву, де вказувала на передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.

МЗС України говорить, що український уряд не був поінформований про перемовини між Угорщиною та Росією щодо передачі військовополонених, а дізнався про неї з повідомлень ЗМІ і публічних заяв угорських чиновників.

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