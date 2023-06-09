Угорщина прийняла від РПЦ українських військовополонених

В уряді Угорщини кажуть, що РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених із Закарпаття. За даними українських ЗМІ, Будапешт не узгоджував свої дії з Києвом.

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49 хв. тому 49 хв. тому

Віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття. Про це угорський урядовець розповів у п'ятницю, 9 червня, у коментарі угорському виданню ATV .

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"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - прокоментував угорський віцепрем'єр, який водночас визнав свою роль у координації дій з перевезення переданих Росією закарпатських військовополонених Угорщині.

За словами Шемьєн передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва Російської Православної Церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.

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Напередодні РПЦ оприлюднила заяву , де вказувала передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.

Передачу полонених з Києвом не узгоджували

Українська сторона поки що офіційно не прокоментувала цю заяву. Однак за інформацією джерел "РБК-Україна" , це рішення не було узгоджене з Україною.

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"Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється "закарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові - українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України", - сказало неназване джерело видання.

Українська сторона наразі перевіряє інформацію про військовополонених, повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.