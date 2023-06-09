Угорщина прийняла від РПЦ українських військовополонених
Віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття. Про це угорський урядовець розповів у п'ятницю, 9 червня, у коментарі угорському виданню ATV.
Читайте також: Нові санкції ЄС проти РФ та військова допомога Києву: до чого тут Угорщина?
"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - прокоментував угорський віцепрем'єр, який водночас визнав свою роль у координації дій з перевезення переданих Росією закарпатських військовополонених Угорщині.
За словами Шемьєн передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва Російської Православної Церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.
Читайте також: Чи здатна Угорщина перейняти головування в Раді ЄС?
Напередодні РПЦ оприлюднила заяву, де вказувала передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.
Передачу полонених з Києвом не узгоджували
Українська сторона поки що офіційно не прокоментувала цю заяву. Однак за інформацією джерел "РБК-Україна", це рішення не було узгоджене з Україною.
Читайте також: Київ розкритикував уряд Орбана за карту України без Криму
"Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється "закарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові - українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України", - сказало неназване джерело видання.
Українська сторона наразі перевіряє інформацію про військовополонених, повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.