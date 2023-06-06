Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

У 2024 році Угорщина має головувати в Раді ЄС на ротаційній основі. Однак депутати Європарламенту налаштовані скептично і мають сумніви у тому, що країна впорається з огляду на її проблеми з дотриманням законодавства ЄС.

Головування у Раді ЄС, яке на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого, взагалі-то мало бути чистою формальністю. Однак, коли справа доходить до Угорщини, у Брюсселі часто все ускладнюється. Угорщина має на шість місяців перейняти головування у засіданнях ЄС лише з другої половини 2024 року, але Європарламент (ЄП) вже зараз готується до протистояння. У резолюції, яку на початку червня підтримали 442 євродепутати (проти були 144 парламентарі, ще 33 утрималися), ЄП висловлює сумнів у тому, що уряд Угорщини впорається з цим завданням на тлі занепокоєння щодо ситуації з верховенством права у країні.

У резолюції, яка має рекомендаційний характер, євродепутати запитують, "чи зможе Угорщина належно виконати це завдання у 2024 році, враховуючи її невідповідність законодавству ЄС"? Європарламент також закликав держав-членів ЄС "знайти відповідне рішення якнайшвидше", інакше "парламент може вжити відповідних заходів, якщо такого рішення не буде знайдено". Як саме може виглядати таке рішення, із тексту резолюції не зрозуміло.

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Угорщина: "Повна нісенітниця"

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга відкинула можливість того, що кандидатуру Угорщини на головування в Раді ЄС можуть відкласти або скасувати. "Це повна нісенітниця, - сказала вона журналістам у Брюсселі. - Це лише політичний тиск з боку Європейського парламенту". А Європарламент, за її словами, не має повноважень для втручання у механізм головування у Раді ЄС.

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Натомість статс-міністерка Німеччини з питань Європи та клімату Анна Люрманн (Anna Lührmann) від Зелених має "сумніви в тому, що Угорщина може успішно головувати в Раді ЄС". На думку Люрманн, країна "нині перебуває в ізоляції всередині ЄС через проблеми з верховенством права, які є дійсно вагомими". Крім того, на її думку, Будапешт неодноразово демонстрував брак підтримки України у війні, яку проти неї розв'язала Росія.

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Основне завдання - пошук консенсусу

Країна, яка головує в ЄС, робить свій внесок у пошук консенсусу між країнами-членами об'єднання - а це часто нелегко у групі з 27 держав, у якій трапляються гострі суперечки.

На сайті Європейської Ради сказано: "Той, хто влаштовує вечерю, дбає про те, щоб усі гості зібралися разом у гармонії". Водночас, ідеться далі, необхідно мати можливість висловити розбіжності під час вечері і все одно розійтися по домівках, залишаючись у добрих стосунках і маючи спільну мету.

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У Брюсселі багато хто вважає, що Угорщина не повинна переймати на себе головування в питаннях, за які її критикують: Європейська Комісія вже давно стурбована вихолощуванням основних демократичних інститутів в Угорщині - від незалежності судової системи та преси до нездатності уряду боротися з системною корупцією - під керівництвом прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Натомість Будапешт закидає чиновникам ЄС "полювання на відьом" через євроскептицизм та жорстку позицію щодо міграції.

Обмежені можливості Європарламенту

Європарламент усвідомлює свої обмежені можливості впливу на головування Угорщини в ЄС. "Навіть експерти, з якими я консультувалася, не зовсім розуміють, що можна зробити", - заявила французька євродепутатка від Зелених Гвендолін Дельбос-Корфілд. За її словами, у цьому питанні треба буде шукати й застосувати нові підходи.

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На думку Meijers Committee - амстердамської мережі експертів з питань права, - існує кілька варіантів. У нещодавно опублікованому документі група зазначає, що головування на засіданнях, присвячених питанням верховенства права, можна було б передати іншим державам-членам ЄС - за умови, що Угорщина буде співпрацювати. Іншою можливістю є зміна ротації, щоб посунути угорське головування на більш пізній термін. Також, на думку експертів, можна запровадити нові правила головування.

Польща, проти якої також відкрито дисциплінарне провадження ЄС за порушення принципу верховенства права і яка має перебрати головування в Раді ЄС одразу після Угорщини, розкритикувала резолюцію Європарламенту. "Це явне порушення європейських правил у їхній найважливішій формі, а саме правил договору, - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. - Руйнування всього механізм управління ЄС у такий спосіб - це не просто дорога в нікуди, а дорога до прірви".