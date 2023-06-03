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Київ розкритикував уряд Орбана за карту України без Криму

Валерій Сааков
3 год. тому

Позначення на карті Кримського півострова територією, що не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта, наголосили в МЗС України.

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У МЗС України відреагували на чергові заклики Орбана до перемовин з РФ
Будівля МЗС України (архівне фото)Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ України прокоментувало некоректне позначення карти України, опублікованій на одному з медіаресурісів уряду Угорщини. 

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України у суботу, 3 червня.

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Київ закликає Будапешт припинити провокації

Крім того, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО". "Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", - переконані в україському дипломатичному відомстві.

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Також на доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині "здійснив офіційний демарш перед угорською стороною".

Скандальне відео "Про мир"

30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео під назвою "Про мир", де Крим було позначено темно-зеленим кольором - так само як і прилеглі території РФ, хоч решта території України позначалася червоним.

Нагадаємо, днями депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, де поставили під сумнів головування Угорщини в ЄС, заплановане на другу половину 2024 року.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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Київ розкритикував уряд Орбана за карту України без Криму

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