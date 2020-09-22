У ВООЗ прогнозують Україні по 7-9 тисяч випадків COVID-19 щодня

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджають, що в Україні темпи поширення коронавірусу можуть стрімко зрости. Такий прогноз озвучив зокрема представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт у інтерв'ю "Суспільному", оприлюдненому в четвер, 1 жовтня.

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"Те, що ми наразі спостерігаємо в Україні, це зростання кількості випадків захворювання. (…). У найближчі місяці ми очікуємо, що кількість випадків перевищить п'ять тисяч і може становити від семи до дев'яти тисяч випадків на день", - сказав Хабіхт.

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За його словами, Україна має звузити передачу вірусу до кластерного поширення. "В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу), до чого йде багато країн Європи", - застеріг експерт.

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Крім того, іншою проблемою, на яку вказав представник ВООЗ, є недотримання елементарних норм гігієни багатьма українцями та нехтування протиепідемічними заходами. "З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки, і також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - сказав він.

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На погляд Хабіхта, "Україна пішла правильним шляхом адаптивного карантину". "Для кожної країни важливо намагатися зменшити шкоду, але не закривати на карантин усю країну. Тому й необхідно шукати можливості, щоб школи працювали, бізнес продовжував функціонувати, і водночас, щоб особи, які мають коронавірус, могли отримати лікування у лікарнях або вдома, адже 80 відсотків людей можуть лікуватися й отримувати догляд вдома. Але зростання кількості випадків треба тримати під контролем - воно не повинно бути надто швидким", - додав Хабіхт.

Ярно Хабіхт також вказав на необхідність збільшити кількість тестувань в Україні. Щодо приблизного часу появи вакцини від коронавірусу в Україні, то на думку Хабіхта, така вакцина може бути доступна вже в другій половині 2021 року для людей із груп ризику.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксується рекордна кількість нових добових випадків коронавірусу.