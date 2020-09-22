У ВООЗ прогнозують Україні по 7-9 тисяч випадків COVID-19 щодня
Кількість нових випадків COVID-19 може зрости до 7-9 тисяч на добу, прогнозує представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Потрібні рішучі заходи, щоб звузити подальшу передачу вірусу, каже експерт.
У ВООЗ також вказують на необхідність збільшити кількість тестів у Україні
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджають, що в Україні темпи поширення коронавірусу можуть стрімко зрости. Такий прогноз озвучив зокрема представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт у інтерв'ю "Суспільному", оприлюдненому в четвер, 1 жовтня.
"Те, що ми наразі спостерігаємо в Україні, це зростання кількості випадків захворювання. (…). У найближчі місяці ми очікуємо, що кількість випадків перевищить п'ять тисяч і може становити від семи до дев'яти тисяч випадків на день", - сказав Хабіхт.
За його словами, Україна має звузити передачу вірусу до кластерного поширення. "В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас у школі, працівники одного відділу), до чого йде багато країн Європи", - застеріг експерт.
Крім того, іншою проблемою, на яку вказав представник ВООЗ, є недотримання елементарних норм гігієни багатьма українцями та нехтування протиепідемічними заходами. "З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки, і також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - сказав він.
У ВООЗ кажуть про "правильний шлях" України
На погляд Хабіхта, "Україна пішла правильним шляхом адаптивного карантину". "Для кожної країни важливо намагатися зменшити шкоду, але не закривати на карантин усю країну. Тому й необхідно шукати можливості, щоб школи працювали, бізнес продовжував функціонувати, і водночас, щоб особи, які мають коронавірус, могли отримати лікування у лікарнях або вдома, адже 80 відсотків людей можуть лікуватися й отримувати догляд вдома. Але зростання кількості випадків треба тримати під контролем - воно не повинно бути надто швидким", - додав Хабіхт.
Ярно Хабіхт також вказав на необхідність збільшити кількість тестувань в Україні. Щодо приблизного часу появи вакцини від коронавірусу в Україні, то на думку Хабіхта, така вакцина може бути доступна вже в другій половині 2021 року для людей із груп ризику.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Таїланд: навчання у пластиковій коробці
Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин
Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Швеція: особливий шлях також і в школах
Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції
Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Палестина: відновлення навчання після довгої паузи
У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні
У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Індія: уроки через гучномовець
Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки
Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
США: учням теж вимірюють температуру
У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Бразилія: обійми для боротьби зі смутком
Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.