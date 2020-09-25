Коронавірус в Україні: черговий рекорд нових випадків за добу - 4069

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4069 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 1 жовтня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 64 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2083 пацієнти одужали.

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Напередодні, 30 вересня, повідомлялося про 4027 нових випадків, що на той момент це також було рекордним показником, а днем раніше про 3627 нових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (450) та в Києві (377).

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 213 959 випадків інфікування, 4193 особи з COVID-19 померли, а 94 443 пацієнти одужали.

Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 16 вересня - 76 жертв.