 ВООЗ зафіксувала тижневий рекорд нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Новини

ВООЗ зафіксувала тижневий рекорд нових випадків COVID-19

Впродовж останнього тижня в світі виявлено близько двох мільйонів випадків зараження коронавірусом, що є рекордним тижневим показником, повідомили у ВООЗ.

Тести на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала впродовж тижня з 14 по 20 вересня 1 998 897 нових випадків коронавірусу. Такі дані ВООЗ представила у вівторок, 22 вересня. Згідно з інформацією цієї міжнародної організації, зафіксований показник на шість відсотків перевищує дані позаминулого тижня та є найвищим з момент спалаху пандемії COVID-19, що розпочалася в Китаї на початку року.

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Натомість протягом названого періоду число смертельних випадків унаслідок коронавірусної хвороби становило 37,7 тисячі, що на майже 10 відсотків менше за попередній тиждень, наголошують у ВООЗ. Утім, ця тенденція не стосується Європи, де впродовж минулого тижня число померлих від COVID-19 зросло до чотирьох тисяч осіб, що на 27 відсотків перевищує показник позаминулого тижня.

Всього, за даними на 22 вересня, коронавірусом заразилися 30,9 мільйона осіб. З них понад 959,1 тисячі людей померли, підрахували в ВООЗ.

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