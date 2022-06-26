У Шевченківському районі Києва пролунали вибухи

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 26 червня (час київський).

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій опублікували фотографії багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, який було обстріляно російською ракетою. Три верхні поверхи будівлі зруйновано. "Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі", - повідомили у ДСНС. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наразі госпіталізовано двох постраждалих.

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У багатоповерховій будівлі у Шевченківського району Києва, який було обстріляно російською ракетою, під завалами перебувають люди, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. За його словами, постраждалим мешканцям будинку вже надається допомога у лікарні, вони у стабільному стані.

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Внаслідок ракетного обстрілу Шевченківського району Києва сталося загоряння 9-поверхівки із частковим руйнуванням трьох верхніх поверхів, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, є постраждалі, втім їхня кількість поки не уточнюється. Робота служби з ліквідації пожежі та рятуванню людей триває.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет влучила у дах дев'ятиповерхівки на Лук'янівці і "знесла кілька верхніх поверхів". Інформація про жертв та потерпілих уточнюється, додав Геращенко.

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Троє людей загинули, щонайменше четверо постраждали внаслідок ракетного удару ввечері 25 червня по Сарнах Рівненської області, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані", - розповів Коваль у відеозверненні.

Зеленський: Україна поверне усі втрачені міста

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Нинішній етап війни є складним морально і емоційно, вважає президент України Володимир Зеленський. "Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - пояснив президент у своєму відеозверненні ввечері у суботу. Саме для цього Росії й потрібні ракетні удари по українських містах, а також удари артилерією та мінометами по прикордонних районах держави. "Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей", - зауважив Зеленський.

Тому він наголосив на необхідності посилання санкційного тиску на РФ, а також передачі Україні засобів протиповітряної оборони, які, за словами президента, "мають бути не на полігонах або на зберіганні", а в Україні, де вони зараз "потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі".

Зеленський також пообіцяв, що Україна поверне усі втрачені території, і серед втрачених міст він, зокрема, назвав й Сєвєродонецьк. "Тому всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ, - ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. І всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими", - зауважив Зеленський.

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Декілька вибухів пролунали у Шевченківському районі Києва рано вранці у неділю. Бригади швидкої та рятувальники працюють на місці подій, повідомив міський голова Віталій Кличко. "В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - додав він.

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