У прикордонні на півночі України запроваджені додаткові режимні обмеження

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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Сили оборони України за три місяці війни ліквідували орієнтовно 29200 російських військових, повідомляє уFacebook міністерство оборони України.

Підтвердження цих даних з незалежних джерел немає.

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Єдність щодо запровадження ембарго на купівлю російської нафти буде досягнута у ЄС вже найближчими днями. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у вечірньому ефірі громадсько-правового телеканалу ZDF. За його словами, на даний час залишилося лише кілька держав, які повідомляють про проблеми через цей намір. Насамперед, йдеться про Угорщину.

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У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Як повідомляє МВС України у Facebook, забороняється, зокрема, пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку, а також здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів. У лісах не можуть перебувати люди, також заборонено проведення відпочинку, плавання та полювання.

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Про чотири ракетні удари РФ по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. Люди не постраждали", - написав він у Telegram.

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В Україні перед судом постануть ще 48 військових РФ за обвинуваченнями у воєнних злочинах. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова під час виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. За її словами, українська влада має список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів, повідомила вона.

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Президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про відкликання де-юре повноважень посла в РФ Ейтвідаса Баярунаса з 1 червня, йдеться у повідомленні пресслужби глави держави. Посол Литви у РФ через війну Росії проти України був відкликаний із Москви ще у квітні і весь цей час перебував у Литві. 18 травня уряд Литви ухвалив направити президентові країни рішення про відкликання його повноважень з 1 червня.

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На весіллі у Карін Кнайссль у 2018 році був присутній Путін

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". "(...) Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль у раді директорів на другий термін", - йдеться у повідомленні компанії. Причини, які спонукали ексочільницю австрійського МЗС піти на цей крок, не вказані.

Кнайссль, яка очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках, перебувала у раді директорів "Роснефти" протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, незважаючи на війну РФ проти України.

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