У Лівані відмовилися приймати судно з українським зерном

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події понеділка, 8 серпня (час київський).

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У Лівані відмовилися від українського зерна із судна Razoni, що першим вийшло з порту Одеси після початку повномасштабної війни з РФ.

Покупець відмовився від української кукурудзи через затримку термінів доставки на понад п'ять місяців, повідомляє українське посольство у Лівані. За його даними, відправник шукає іншого отримувача, щоб розвантажитися - у Лівані (Тріполі) або в іншій країні чи порту.

Речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд країни не причетний до цього вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця, передає Bloomberg. Організація Об'єднаних Націй, яка допомогла в укладенні угоди про експорт зерна, також не втручається в те, куди прямують судна, оскільки це комерційні рішення, заявив речник генерального секретаря ООН на брифінгу в понеділок.

Тим часом інше менше судно із зерном - Polarnet - уже прибуло y кінцевий пункт призначання в Туреччині. Прибуття суден Navi Star, Rojen, які вийшли з України з ним у одному каравані, очікується орієнтовно через тиждень.

Перше судно з зерном вийшло з Одеси (01.08.2022)

Росія після 24 лютого втратила до 80 тисяч військових - Пентагон

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Росія з початку повномасштабного наступу в Україну втратила близько 80 тисяч військових вбитими або пораненими. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час брифінгу у понеділок, 8 серпня, пише агенція AFP. "Росіяни, ймовірно, зазнали 70-80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців", - сказав він.

За його словами, росіяни також втратили три-чотири тисячі бронетехніки, і наразі їм, можливо, не вистачає доступних високоточних ракет, включаючи крилаті ракети повітряного та морського базування.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення Україні додаткових 4,5 мільярда доларів, повідомляє Reuters. Фінансування надходитиме до уряду України траншами через механізм Світового банку. Перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів очікується у серпні.

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Президент США Джоз Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до мільярда доларів для України. Як зазначено в повідомленні міністерства оборони США, цей пакет є найбільшим одноразовим наданням зброї та техніки США.

Пакет включатиме додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 75 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 000 боєприпасів до них, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, 1000 Javelin та сотні протитанкових систем AT4, 50 броньованих медичних автомобілів, протипіхотні боєприпаси Claymore, вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання, а також медичне приладдя.

++19.20++

У Соціал-демократичній партії (СДПН) Німеччини вирішили не виключати зі своїх лав ексканцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). У регіональному підрозділі партії в Ганновері, який розглядав це питання, повідомили, що він не порушував правил політсили.

У повідомленні йдеться, що було б бажано, щоб Шредер зайняв суворішу позицію щодо РФ. Водночас у СДПН констатували: "Спеціальна комісія вважає, що всі питання про дружбу людини - це її особиста справа".

++18.50++

У 27 видах російського озброєння, що було захоплено українськими військовими за час війни і передано на експертизу, виявили понад 450 іноземних компонентів. Про це йдеться у звіті британського аналітичного центру RUSI (Royal United Services Institute).

Понад 70 відсотків деталей було виготовлено американськими компаніями: майже чверть усіх західних компонентів зброї становила продукція компанії Texas Instruments. Ще деякі компоненти надійшли від компаній з Японії, Тайваню, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, КНР, Південної Кореї, Великобританії, Австрії та інших.

Виробники мікроелектроніки заявили, що дотримуються санкцій проти Росії і зупинили експорт своїх товарів до Росії. Однак, проаналізувавши майже мільйон постачань мікроелектроніки до Росії з 2017 до 2022 року, RUSI з'ясував, що частина західних компонентів була поставлена третіми країнами, зокрема через Китай, Малайзію і Таїланд.

++18.00++

Пам'ятник "Мир у всьому світі", подарований Москвою в 1989 році, демонтували у столиці Фінляндії. Влада Гельсінкі пояснила це реорганізацією руху транспорту. На місці пам'ятника прокладуть тротуар, повідомили місцеві ЗМІ.

Монумент на вулиці Хаканієменранта зняли з постамента, завантажили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Що робити з ним далі, вирішуватимуть керівництво музею та мерія Гельсінкі. Бронзова композиція "Мир у всьому світі" заввишки 6,5 метра зображує людей із різних континентів, які тримають на руках глобус. Дискусія про демонтаж пам'ятника спалахнула на тлі воєнного вторгнення РФ до України.

++17.32++

При Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) пропонується створити Бюро санкційної політики, повідомляється на сайті РНБО у понеділок, 8 серпня. "Бюро санкційної політики згідно із законопроєктом ("Про засади санкційної політики України" - Ред.) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, який координуватиме діяльність суб'єктів, що реалізують санкційну політику України", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, бюро зокрема перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність "концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України", визначеним РНБО.

Також в межах зазначеного законопроєкту в Україні планують створити Державний реєстр санкцій. За словами виконувача обов'язків керівника апарату РНБО України Андрія Зюзя, апарат Ради "повністю готовий" до роботи зі створення такого реєстру.

++17.00++

Харківські угоди: ексміністру оборони Єжелю повідомили про підозру у держзраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання "харківських угод" сприяв Росії в окупації Криму, повідомляється на сайті ДБР у понеділок, 8 серпня.

"Адмірал, який свого часу був головнокомандувачем ВМС України й розумів усі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих "харківських угод", - зазначають у бюро.

У ДБР також додали, що проєкти цих документів Єжель погодив "навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов'язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України".

++16.03++

Переговори України з російською стороною можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro. "На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України", - цитує Подоляка сайт українського президента.

Він зазначив, що наразі контактів між Україною та Росією на військово-політичному рівні немає. Водночас є діалог щодо обміну полоненими, тілами загиблих військових, гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників стосовно експорту зернових.

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++15.40++

Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС та започаткування нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це йшлося під час онлайн-розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner), повідомляє сайт українського уряду.

Після початку війни в Україні Рада ЄС схвалила рішення надати Україні макрофін у розмірі до дев'яти мільярдів євро. Перший транш в один мільярд євро Україна отримала від ЄС 1-2 серпня. Коментуючи його надходження, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що деякі країни ЄС, зокрема Німеччина, блокують надання Україні всього пакету допомоги.

"Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС та візьме на себе лідерство в цьому процесі", - вказують в Кабміні з посиланням на Лінднера.

++15.25++

Деснянський районний суд Чернігова у понеділок, 8 серпня, засудив російського танкіста Михайла Кулікова до десяти років позбавлення волі за обстріл багатоповерхівки в Чернігові у лютому, повідомляє "Суспільне". Крім того, йому присудили стягнення процесуальних витрат на суму 26 тисяч гривень.

Українські військові взяли Кулікова в полон іще 26 лютого. Разом з ним в полон потрапив російський командир танкового батальйону Леонід Щьоткін, однак його РФ уже встигла обміняти.

У підозрі йдеться, що Щьоткін, перебуваючи у танку разом з Куліковим, віддав наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку. Цей наказ Куліков виконав. Пострілом він влучив у квартиру на десятому поверсі.

++13.45++

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення на захоплених РФ територіях "референдуму про воз'єднання з Росією", передає з Мелітополя російське державне інформагентство "РИА Новости". Дату проведення референдуму агентство не уточнює, втім запевняє, що це рішення "одноголосно підтримали" 700 учасників форуму "Ми разом з Росією".

Збори колаборантів з аналогічною назвою проходили наприкінці липня і на окупованій Херсонщині, втім тоді там не ухвалювали конкретних рішень щодо "референдуму".

З відеозапису уривку виступу Балицького, оприлюдненого "РИА Новости" пізніше, випливає, що він розпорядився лише розпочати "підготовку до референдуму"

++13.00++

Протиповітряна оборона близько опівдня збила ще одну ракету "Калібр" над Уманським районом Черкаської області, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій. Залишки ракети впали і пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури. "Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано", - пишуть рятувальники, яким довелось гасити пожежу на загальній площі 70 квадратних метрів.

++11.40++

У небі над Одеською областю ППО збила російську крилату ракету "Калібр". Міськрада Одеси уточнила, що росіяни її випустили з підводного човна у Чорному морі.

++10.55++

Російська армія з ранку обстрілює Харків. Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє про одного загиблого і одного пораненого у Шевченківському районі міста.

++10.50++

На Донеччині за минулу добу російська армія завдала 28 ударів по 16 населених пунктах, повідомляє Національна поліція. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці - 7 і Бахмуту - 6. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів: 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію, повідомляють поліцейські, які відкрили низку кримінальних проваджень за порушення законів і звичаїв війни.

Раніше голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв про п'ятьох загиблих і 17 поранених цивільних за минулу добу.

++10.10++

З українського порту "Південний" вперше з 24 лютого вийшло судно з продовольством - балкер SACURA і попрямувало до Італії, повідомляє міністерство інфраструктури України. Там зазначають, що судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, що відправився з порту "Чорноморськ" в Туреччину. На борту обох балкерів 60 тисяч тонн агропродукції, стверджують у міністерстві.

++9.58++

Росіяни намагаються організувати депортацію дітей з тимчасово окупованої Луганщини до РФ, повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай. За його даними, для цього до окупованої області прибула уповноважена з прав дітей при президенті РФ Марія Львова-Бєлова. Тож вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть в Росію, стверджує Гайдай. За його словами, це ще один приклад "неспроможності окупаційної влади" налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери - а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл.

++09.45++

Росія ймовірно використає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, вважає британська військова розвідка. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення, стверджують розвідники у щоденному зведенні.

Йдеться зокрема про - розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 - "міни-метелики" - "дуже суперечливу зброю невибіркового типу", як їх називають у розвідці Великобританії. Цю серію мін, а також міни ПФМ-1С росіяни начебто спробували застосувати у Донецьку та Краматорську.

У розвідці нагадують, що "міни-метелики" використовувались із нищівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. "Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршуються і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - йдеться у зведенні.

++09.35++

Оперативне командування "Південь" підтвердило нічні удари по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. "Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. В нього є свої результати, є влучення, влучення досить серйозні", - зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

++09.20++

Двоє цивільних загинуло і ще троє поранені через російські обстріли Харківщини за останню добу, повідомляє глава ОВА Олег Синєгубов. За його даними, 72-річна жінка загинула внаслідок ракетного удару в смт Печеніги, Чугуївського району. Ще одна 62-річна жінка загинула у Черкаських Тишках. Двох людей - 84-річну жінку та 62-річного чоловіка госпіталізували через отримані поранення.

Також в Ізюмському до лікарні забрали 72-річну поранену через влучання росіян по відкритих територіях. За даними глави ОВА, внаслідок атак РФ у Богодухівському районі знищено 28 гектарів пшениці.

++09.12++

Українська армія вночі нанесла ще один удар по Антонівському мосту через Дніпро біля Херсона, передає російське державне інформагенство "РИА Новости", посилаючись на окупаційну владу регіону. Пошкоджено дорожнє покриття, опорні конструкції вціліли

++09.05++

У неділю, 7 серпня, російські війська атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також запевняє, що російські чиновники намагаються вивезти з окупованих районів Луганщини до РФ понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування і сиріт.

++09.00++

За минулу добу росіяни обстріляли п'ять громад Миколаївщини та сам обласний центр, повідомляє голова військової адміністрації Віталій Кім. За його даними, внаслідок атаки на село Галицинове, Галицинівської громади, загинула одна людина.

Внаслідок обстрілів села Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Через атаку на смт Первомайське 7 серпня виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди. За даними Кіма, ніхто не постраждав.

Зранку 8 серпня росіяни атакували смт Березнегувате, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється, зазначає Кім. Крім того, як 7 серпня, так і сьогодні зранку армія РФ атакувала Миколаїв. Попередньо без жертв та постраждалих.

++08.30++

120 шведських інструкторів навчатимуть українських військових у Великобританії, повідомляє пресслужба уряду Швеції. З них максимум 60 перебуватимуть у Британії одночасно, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни, зазначають там. Інструктори відправляться навчати українців у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року. Тренування українських бійців поділятиметься на кілька етапів навчання. Шведська частина занять розпочнеться "як тільки це стане практично можливим", йдеться на сайті уряду. Загалом очікується, що близько 10 тисяч громадян України будуть залучені до військових навчань.

++08.25++

Іранське космічне агенство заперечує можливе використання Росією розвідувального супутника "Хайям" для шпигунства за Україною. Космічний апарат підпорядковується лише Тегерану і непридатний для військових цілей інших країн, йдеться у заяві агентства, опублікованій у неділю, 7 серпня.

Центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов'язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями, зазначається далі. "Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності", - наголосили в агентстві.

Росія 9 серпня запускає з космодрому "Байконур" іранський супутник "Хайям". Як стверджувала минулого тижня газета Washington Post, перед тим як передати контроль над апаратом Ірану, РФ спробує використати його на війні в Україні.

++08.05++

За неділю, 7 серпня росіяни вбили п'ять мирних жителів Донеччини: двох у Соледарі, та по одному в Бахмуті, Мар'їнці та Селидовому, стверджує голова обласної адміністрації Павло Кириленко. Ще 17 людей отримали поранення.

++07.55++

Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕСта дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів. "Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство", - заявив він на прес-конференції в Японії, де взяв участь у заходах з нагоди 77-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами.

Він додав: "Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи об'єкта", зазначивши, що інспектори МАГАТЕ мають отримати доступ до станції, щоб "використати свою компетенцію".

Читайте докладніше: Генсек ООН: Будь-яка атака на АЕС - самогубство

++07.45++

Спільний координаційний центр із вивезення морем української сільгосппродукції, до якого входять представники України, Туреччини, Росії та ООН, видав ще двом судам із продовольством дозвіл на вихід із українських портів. Суховантаж МV SACURA з 11 тисяч тонн сої вирушить з порту Південного до Італії, а судно MV ARIZONA з 48,5 тисяч тонн кукурудзи вийде з Чорноморська до Туреччини.

++07.35++

На Дніпропетровщині російська армія вночі знову обстріляла Криворізький та Нікопольский райони, повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його районі росіяни обстріляли з реактивних систем "Ураган" і ствольної артилерії Зеленодольську громаду, потерпілих немає. У Нікопольському районі під обстріл потрапили чотири села: в Марганецькій громаді та Червоногригорівській громаді "У селі Кам'янське знищено два приміщення аграрної компанії, пошкоджено чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі пошкоджено дев'ять житлових будинків. Попередньо без втрат", - пише Вілкул.

++07.25++

Російські війська наступали на шістьох напрямках на Донеччині, втім безуспішно, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Так, росіяни вели наступальний бій в районі Верхньокам’янського, де зазнали втрат та відійшли. Також вони безуспішно вели наступ у напрямках Пісків, Невельського, Авдіївки, Мар’їнки та Шевченко. Безуспішні спроби штурму зафіксовані неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, зазначається у зведенні.

Під вогнем російської авіації опинилися райони Харківщини неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова, а на Донеччині - Залимана, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Бахмут, Яковлівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Красногорівк, Мар’їнк, Юр’ївка. На Херсонщині авіація била неподалік Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки

Крім того, армія РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляла населенні пункти Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, а також райони вздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку. У Генштабі повідомили про знешкодження розвідувальних груп РФ в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка, Донеччина.