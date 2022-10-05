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Російські військові на сході України, архівне фотоФото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів

Анастасія Шепелева | Дар'я Нинько
13 хв. тому

224-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 5 жовтня.

https://www.dw.com/uk/u-bilij-cerkvi-na-kiivsini-prolunala-seria-vibuhiv/a-63337115

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 5 жовтня (час київський).

++07:55++

Українські Збройні сили за тиждень звільнили десятки населених пунктів Херсонщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні.

За його словами, лише у Херсонській області ЗСУ деокупували Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику й Малу Олександрівки та Давидів Брід. "І це ще далеко не повний перелік, наші воїни не зупиняються", - наголосив він.

++07:26++

Вночі у Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За попередніми даними, місто було атаковане дронами-камікадзе, зазначив він.

"Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - написав він у Telegram.

Пізніше Кулеба повідомив про ще одну серію ударів по інфраструктурі міста. 

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