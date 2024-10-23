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США мають докази присутності солдатів з КНДР у РФ - Пентагон

Дмитро Шварц
23 жовтня 2024 р.

Ллойд Остін заявив, що США отримали докази того, що солдати Північної Кореї перебувають в Росії, але поки не знають, що вони там роблять.

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Солдати КНДР
Північнокорейські військові (архівне фото)Фото: AP

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, 23 жовтня, що вже є докази того, що військові Північної Кореї перебувають в Росії, але поки не відомо, що саме вони там роблять. 

"Є докази того, що війська КНДР знаходяться в Росії. Що саме вони роблять? Залишилося з'ясувати. Це речі, в яких нам потрібно розібратися", - цитує Остіна інформаційне агентство Reuters.

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Сеул: Кількість військових КНДР у РФ зросла до 3 тисяч

Тим часом у Південній Кореї заявили сьогодні, що Північна Корея відправила до Росії вже три тисячі своїх солдатів, а до грудня розгорне 10 тисяч. 

"У Росію перекинули ще 1500 військових. Таким чином, сьогодні в Росії перебуває приблизно 3000 північнокорейських солдатів. Заплановане розгортання близько 10 000 військових з Північної Кореї в Росії, як очікується, відбудеться до грудня", - цитує агенція AFP слова депутата південнокорейського парламенту Пак Сун Вона, який є членом комітету з питань розвідки.

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Проєкт "Хочу жить" закликав солдатів з КНДР здаватися в полон

Своєю чергою проєкт Головного управління розвідки міністерства оборони України "Хочу жить", який покликаний допомогти російським військовим безпечно здатися в полон Збройним силам України, закликав сьогодні північнокорейських військових здаватися в полон.

"Звертаємось до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо гинути на чужині. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому!" - йдеться в заяві. 

Як повідомлялося, начальник української розвідки Кирило Буданов раніше казав, що перші північнокорейські солдати прибудуть в Курську області РФ уже 23 жовтня.

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