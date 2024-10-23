  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ГУР очікує прибуття солдатів з КНДР на Курщину вже сьогодні

Дмитро Шварц
23 жовтня 2024 р.

Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня, заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

https://p.dw.com/p/4m77s
Військові Північної Кореї
За словами Зеленського, РФ може залучити дві бригади з КНДР по 6 тисяч осіб кожнаФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) очікує, що перші північнокорейські війська прибудуть в Курську область РФ у середу, 23 жовтня. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

За його словами, поки невідомо, скільки їх буде та як вони будуть екіпіровані. "Побачимо через кілька днів", - додав Буданов.

Зеленський: Північна Корея готує дві бригади по 6 тисяч осіб

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із КНДР, яких можуть задіяти у війні проти України.

"Може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери", - сказав він у вечірньому відеозверненні 22 жовтня.

За його словами, "якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо". "І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - наголосив Зеленський.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Південнокорейські військові біля кордону з КНДР

Південна Корея може відправити в Україну військовий персонал - ЗМІ

Південна Корея може відправити в Україну військовий персонал - ЗМІ

Південнокорейський уряд і військові розглядають план відправки в Україну персоналу, що спеціалізується на Північній Кореї. Він допитуватиме солдатів КНДР, якщо ті, воюючи на боці РФ, потраплять в полон, і перекладатиме.
Конфлікти22 жовтня 2024 р.
Правитель КНДР Кім Чен Ин оточений студентами та викладачами Університету національної оборони у Пхеньяні, 7 жовтня 2024

Військові КНДР воюють за Росію проти України? Що відомо

Військові КНДР воюють за Росію проти України? Що відомо

Влада України та Південної Кореї стверджує, що Північна Корея відправляє своїх військових на війну проти України. DW зібрала найактуальнішу інформацію на цю тему та запитала про це експертів.
Конфлікти18 жовтня 2024 р.