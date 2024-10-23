ГУР очікує прибуття солдатів з КНДР на Курщину вже сьогодні

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) очікує, що перші північнокорейські війська прибудуть в Курську область РФ у середу, 23 жовтня. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі The War Zone .

За його словами, поки невідомо, скільки їх буде та як вони будуть екіпіровані. "Побачимо через кілька днів", - додав Буданов.

Зеленський: Північна Корея готує дві бригади по 6 тисяч осіб

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із КНДР, яких можуть задіяти у війні проти України.

"Може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери", - сказав він у вечірньому відеозверненні 22 жовтня.

За його словами, "якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо". "І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - наголосив Зеленський.