Південна Корея може відправити в Україну військовий персонал

Південнокорейський уряд і військові розглядають план відправки в Україну персоналу, що спеціалізується на Північній Кореї. Він допитуватиме солдатів КНДР, якщо ті, воюючи на боці РФ, потраплять в полон, і перекладатиме.

Уряд і військові Південної Кореї "розглядають план відправки в Україну" персоналу, включно з офіцерами розвідки, які спеціалізуються на Північній Кореї, та експертами з тактики КНДР. Про це 21 жовтня повідомила південнокорейська медіакомпанія NewsPim із посиланням на розвідку.

За планом, південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити північнокорейських солдатів, якщо ті, воюючи на боці Росії, потраплять в полон, і перекладатиме для українців, а також надаватиме інформацію про військову тактику та операції Північної Кореї.

Крім того, міністерство оборони Південної Кореї на брифінгу 21 жовтня заявило, що розглядає можливість постачання летальної зброї в Україну і дотримується "відкритої позиції" з цього приводу, пише американське видання Newsweek . Досі офіційний Сеул обмежувався гуманітарною допомогою.

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Генсек НАТО: Значна ескалація

Напередодні південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея перекинула в Росію 1500 солдатів. За даними спецслужб, зараз ті проходять підготовку на сході РФ, а потім будуть відправлені на лінію фронту в Україну.

Тим часом південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела в розвідці написало, що загалом Північна Корея збирається відправити в Росію для війни проти України "чотири бригади чисельністю 12 000 солдатів, включно з частинами спеціального призначення".

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль обговорив ситуацію з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте. Той заявив, що поки немає підтверджень "активної участі" північнокорейських солдатів у військових діях, але це "означатиме значну ескалацію".

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Зеленський: Вже друга держава воює проти України на боці РФ

Президент України Володимир Зеленський розцінив військову співпрацю Росії та Північної Кореї як новий виток ескалації війни.

"Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й людей. Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні росіян, і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично, це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії", - сказав він, маючи на увазі військову допомогу РФ з боку Ірану.

Зеленський наголосив, що очікує "нормальної, чесної та сильної реакції партнерів на це".

"Якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися з солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів" (з Ірану. - Ред.), то це точно нікому в світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - зазначив він.

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