Шольц зустрівся зі звільненими політв'язнями РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "дуже докладно" поспілкувався з колишніми політв'язнями з Росії та Білорусі, які прибули в аеропорт Кельна/Бонна ввечері четверга, 1 серпня. Як йдеться у заяві канцлера, він "був дуже зворушений цим спілкуванням".

За словами Шольца, всі формальності, пов'язані зі в'їздом колишніх ув'язнених до Німеччини, вже влагоджено, і "найближчими днями йтиметься про те, щоб надати прибулим підтримку у сфері здоров'я і надати всю необхідну допомогу".

Багато хто з ув'язнених, які прибули з Росії, "не розраховували на те, що сталося зараз", і їх досі переповнюють почуття, пов'язані з тим, що вони все ж таки так несподівано опинилися на свободі, поділився Шольц. "Багато хто з них побоювався не тільки за своє здоров'я, а й за своє життя - і про це потрібно чітко сказати, - і тому так важливо, що тепер ми забезпечили їм захист тут", - додав він.

Водночас глава уряду Німеччини висловив подяку низці країн Європи, особливо Словенії, а також США за те, що наймасштабніший із часів "холодної війни" обмін політв'язнями між РФ, РБ і країнами Заходу завершився успішно.

Обмін був "правильним рішенням"

Олаф Шольц вважає, що обмін - "це правильне рішення, і якщо в когось були якісь сумніви, то вони зникнуть після спілкування з тими, хто зараз на волі". "Наше суспільство характеризується гуманізмом, ідеєю свободи особистості, а також демократією. Той факт, що ті, кому доводиться побоюватися за своє життя, бо вони відстоювали демократію і свободу, можуть розраховувати на захист інших людей, є частиною нашого самосприйняття як демократичного, гуманістичного суспільства", - заявив канцлер.

Також він додав, що бажає тим, хто "сьогодні перебуває в російських в'язницях і змушений побоюватися за свою свободу, своє життя і своє здоров'я", щоб і вони знайшли шляхи до свободи. "Ми, у всякому разі, будемо і далі боротися за демократію і свободу. Ми винні це самим собі як країна і як нація", - заявив Шольц.

За словами канцлера, уряд Німеччини продовжуватиме боротися за звільнення всіх, хто перебуває у в'язницях Росії та Білорусі з політичних причин. "Крім вищеназваних окремих випадків, уряд ФРН буде і далі боротися за звільнення всіх тих людей, які несправедливо сидять у російських і білоруських в'язницях тому, що вони проявляли політичну активність. Це залишається для нас незмінно важливою справою", - заявив він.

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Тісна співпраця зі США під час підготовки обміну

Переговори з російською стороною про звільнення політв'язнів тривали кілька місяців, розповів глава німецького уряду. При цьому Берлін тісно співпрацював із Вашингтоном "у пошуках рішення для звільнення несправедливо засуджених у Росії політичних в'язнів". Шольц додав, що провів телефонну розмову увечері 1 серпня з президентом США Джо Байденом і той висловив йому подяку за цю тісну співпрацю.

Коментуючи непросте для німецької влади рішення про звільнення Вадима Красікова, засудженого у ФРН до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, канцлер наголосив: "Ніхто не поставився з легкістю до рішення екстрадувати вбивцю, засудженого до довічного ув'язнення, лише через кілька років, які він провів у в'язниці. Інтерес держави, пов'язаний із виконанням покарання, необхідно було співвіднести з небезпекою для здоров'я, а часом і життя людей, які безвинно перебувають в ув'язненні в Росії, і тих, хто несправедливо був поміщений у в'язницю з політичних мотивів. Тому нам було важливим наше зобов'язання забезпечити захист щодо громадян Німеччини, а також солідарність щодо США".

Крім іншого, канцлер ФРН зазначив, що проінформував про плани щодо обміну ув'язнених лідера опозиції в Бундестазі, голову Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), і той схвалив ці плани.

Звільнених американців зустрічали Байден та Гарріс

Звільнені в рамках обміну американці вже прибули на територію Сполучених Штатів. На території військово-повітряної бази Ендрюс поблизу Вашингтона їх зустріли президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс.

Джо Байден та Камала Гарріс зустрічають Евана Гершковича Фото: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

Хто брав участь в обміні

За даними ЗМІ, у рамках обміну ув'язненими з країнами Заходу Москва видала: політиків Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина, правозахисника Олега Орлова, громадського діяча Андрія Пивоварова, художницю Сашу Скочиленко, соратників опозиціонера Олексія Навального Лілію Чанишеву, Ксенію Фадєєву і Вадима Останіна, громадянина ФРН Кевіна Ліка; фігуранта справи журналіста Івана Сафронова, політолога Дітера Вороніна (Dieter Woronin), який має громадянство РФ і ФРН; громадянина ФРН і РФ Германна Мойжеса (Hermann Moishes); громадян США Пола Вілана, Евана Гершковіча, Алсу Курмашеву; громадянина Німеччини Патріка Шебеля (Patrick Schöbel), якому загрожувало у РФ 7 років в'язниці за ввезення в країну жувального мармеладу з марихуаною. Білорусь видала засудженого владою РБ до розстрілу, а пізніше помилуваного громадянина Німеччини Ріко Кріґера (Rico Krieger).

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До Росії ж, окрім "вбивці з Тиргартена" Вадима Красікова, повернулися: Владислав Клюшин, засуджений у США на 9 років за звинуваченням за комп'ютерний злам і шахрайство; Артем і Ганна Дульцеви, засуджені в Словенії на 1 рік і 7 місяців за звинуваченням у шпигунстві; Павло Рубцов, обвинувачений у Польщі в шпигунстві на користь Росії; Михайло Мікушин, якого в Норвегії звинуватили в шпигунстві на користь Росії; Роман Селезньов, який отримав 27 років ув'язнення в США за звинуваченням у кібершахрайстві; Вадим Конощенок, якому в США було пред'явлено звинувачення в контрабанді технологій і американських боєприпасів для ВПК Росії. Їх в аропорту зустрічав особисто президент РФ Володимир Путін.