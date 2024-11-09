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ПолітикаУкраїна

Шольц відхилив будь-які переговори без участі України

Дмитро Шварц | Ольга Лебедєва
9 листопада 2024 р.

Рішення щодо закінчення війни в Україні можна знайти тільки разом з цією країною, заявив канцлер ФРН після неформального саміту ЄС у Будапешті. Він визнав, що у Євросоюзі є різні думки щодо цього питання.

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Олаф Шольц та Віктор Орбан на саміті у Будапешті, 8 листопада 2024 року
Олаф Шольц та Віктор Орбан на саміті у БудапештіФото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Жодних переговорів про мир в Україні без участі цієї країни, яка обороняється від агресії РФ, не повинно бути, впевнений федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Рішення щодо питання закінчення війни можна знайти лише разом з Україною, наголосив він після неформального саміту ЄС у Будапешті у п'ятницю, 8 листопада.

За словами Шольца, на саміті були висловлені різні думки щодо цього питання. При цьому він вказав на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти постачання зброї Україні. "Для багатьох інших країн ЄС підтримка України є пріоритетом", - додав глава німецького уряду.

Шольц: Україна - жертва нападу

"Україна зазнала нападу. Вона ухвалила рішення бути європейською державою, державою, що входить до Європейського Союзу і поділяє його цінності демократії та верховенства закону", - зазначив Шольц.

Він також зазначив, що в ЄС вже створено умови для надання Києву кредитів на 50 мільярдів доларів. "На час, про який йдеться, є кошти, які дозволять Україні забезпечити свою обороноздатність незалежно від фінансових обмежень окремих країн або розвитку політичної ситуації", - зазначив канцлер ФРН.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав не робити жодних поступок президенту РФ Володимиру Путіну з метою досягнення миру. Вони "неприйнятні для України та самогубні для Європи", заявив він. "Не повинно бути ілюзій, що проявом слабкості чи торгівлею якимись європейськими позиціями, чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир - це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає", - наголосив він.

Нагадаємо, що 9 листопада верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з "чітким посланням, що європейці продовжуватимуть підтримувати Україну".

Олаф Шольц відстоює подальшу підтримку України

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