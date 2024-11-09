"Продовжувати підтримувати Україну": Боррель прибув до Києва

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув вранці у суботу, 9 листопада, до Києва, повідомляє агентство AFP.

"Послання чітке - європейці продовжуватимуть підтримувати Україну. Ми підтримували Україну з самого початку, і під час мого останнього візиту в Україну я передаю те ж послання: ми підтримуватимемо вас настільки, наскільки зможемо", - цитує Борреля агентство.

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"Ніхто не знає, що робитиме адміністрація Трампа"

Візит Борреля, який в наступному місяці піде зі своєї посади після формування нового складу Єврокомісії, відбувається після президентських виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп, чим поставив у невизначеність питання збереження американської військової та фінансової допомоги Україні.

"Ніхто точно не знає, що робитиме нова адміністрація", - сказав Боррель, зазначивши, що чинний президент США Джо Байден все ще має два місяці для ухвалення рішень. "Але ми, європейці, повинні використати цю можливість для того, щоб побудувати більш сильну і об'єднану Європу, і одним із проявів того, що ми об'єднані, сильніші і здатні діяти, є наша роль у підтримці України", - додав головний дипломат ЄС.

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Більшість країн ЄС - за продовження підтримки України

Боррель, який під час свого візиту до Києва зустрінеться з керівництвом України, також зазначив, що країни ЄС самі вирішуватимуть, "коли і як збільшити" свою підтримку, якщо це буде потрібно. Проте, наголосив він, на неформальному саміті лідерів Євросоюзу в Будапешті напередодні, 8 листопада, "більшість країн-членів наполягали на тому, щоб дотримуватися такого ж курсу - продовжувати підтримувати Україну".