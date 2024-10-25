Боррель: Росія насправді не зацікавлена у справедливому мирі

ЄС занепокоєний даними про те, що військові з КНДР можуть бути залучені до війни РФ проти України. Боррель застеріг, що це був би "односторонній ворожий акт з боку КНДР", який матиме серйозні наслідки для миру і безпеки.

Європейський Союз висловив глибоке занепокоєння на тлі повідомлень про те, що Північна Корея відправляє війська для участі у війні Росії проти України. Залучення військових з КНДР до бойових дій стало б серйозним порушенням міжнародного права, зокрема основоположних принципів Статуту ООН, випливає з заяви Верховного представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля від імені ЄС, оприлюдненої у четвер, 24 жовтня. Він застеріг, що це був би "односторонній ворожий акт з боку КНДР", який матиме серйозні наслідки для миру та безпеки в Європі та світі.

"ЄС рішуче засуджує поглиблення військової співпраці та передачу зброї між Північною Кореєю та Росією, що грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликає КНДР припинити підтримувати незаконні військові зусилля Росії", - йдеться у заяві.

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Боррель: Росія не зацікавлена в переговорах

Поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном чітко свідчить про те, що, попри заявлену готовність до переговорів, Росія насправді не зацікавлена в справедливому, комплексному та тривалому мирі, наголосив Боррель. Навпаки, "вона посилює ескалацію і безнадійно шукає будь-яку допомогу для ведення війни, в зокрема від гравців, які серйозно порушують глобальний мир і безпеку".

В заяві також звертається увага на зміну позиції Росії щодо денуклеаризації Північної Кореї, яку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, і яка "свідчить про відмову від ключових зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), включно з запобіганням ядерного розповсюдження". Такі дії Росії, наголошується в заяві, підривають її відповідальність як постійного члена Ради Безпеки та члена ООН.

ГУР: Військові КНДР прибули на Курщину

Нагадаємо, напередодні інформацію про те, що КНДР направляє своїх військових в Росію, підтвердили і в США. За даними, які навів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, з початку жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 своїх солдатів на схід Росії.

Спочатку їх переправили морем з північнокорейського Вонсана до російського Владивостока, а згодом розмістили на різних тренувальних майданчиках на сході РФ, де зараз вони проходять навчання. Кірбі зазначив, що наразі США не знають, де і для чого можуть бути розгорнуті ці війська. Водночас він наголосив, що у разі, якщо вони будуть задіяні у веденні бойових дій проти України, - вони стануть законними військовими цілями.

Тим часом Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомило, що нині на території РФ перебувають близько 12 тисяч північнокорейський військових, зокрема 500 офіцерів, троє з яких - генерали. Крім того, у ГУР кажуть, що 23 жовтня перші загони вояків з КНДР прибули до Курщини.

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