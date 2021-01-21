 Словаччина: урядова коаліція на межі розвалу через ″Спутник V″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Словаччина: урядова коаліція на межі розвалу через "Спутник V"

Купівля Словаччиною російської вакцини "Спутник V" спричинила урядову кризу в цій країні. Через рік після формування коаліції в Словаччині вона опинилася на межі розвалу.

Ігор Матович (праворуч) підкилимно домовився про купівлю російської вакцини

Ігор Матович (праворуч) підкилимно домовився про купівлю російської вакцини

Цей захід був спланований негласно та нашвидкуруч. Минулого понеділка, 1 березня, словацький прем'єр Ігор Матович запросив представників ЗМІ у короткі терміни прибути до аеропорту міста Кошице на сході Словаччини. У вечірніх сутінках він з'явився перед журналістами поряд з відкритим багажним відсіком військового транспортного літака. Всередині виднілися контейнери з написом "Спутник V".

Матович оголосив, що щойно до країни прибула партія з 200 тисячами доз російської вакцини. Він з вдячністю зауважив, що Росія, швидко та вчасно доставивши вантаж, є "надійним партнером", "на якого ми можемо розраховувати у цей складний час".

Читайте також: Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Виступ прем'єра країни, який очолює партію "Звичайні люди та незалежні особистості" (OľaNO), призвів до справжнього політичного землетрусу в Словаччині. Урядова коаліція, яка була сформована близько року тому під час першого локдауну на тлі обіцянок великих реформ, занурилася у найглибшу до цього часу кризу. Оскільки Матович замовив поставку вакцини з Москви таємно, одноосібно й без чіткої згоди на це з боку своїх коаліційних партнерів. 

"Абсурдним" назвала брифінг Матовича віцепрем'єрка й лідерка коаліційної партії "За людей" Вероніка Ремішова. Її однопартієць і депутат словацького парламенту Томаш Валашек оголосив про свій вихід з коаліції. "Таємні військові польоти. Неперевірена російська вакцина. Дивний посередник, близький до Путіна", - обурився політик на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Тим самим словацький прем'єр, на думку Валашека, наплював на своїх європейських партнерів, адже вслід за Угорщиною тепер і Словаччина увійшла до "зали сорому".

Усі червоні лінії перейдено

Словацький міністр закордонних справ Іван Корчок назвав вакцину "Спутник V" "інструментом гібридної війни". "Вона роз'єднує нас усередині країни й вона роз'єднує нас усередині ЄС", - зауважив він. Міністр економіки країни Ріхард Сулік, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію "Свобода і солідарність" (SaS), заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі й потребує реорганізації. На його думку, Матович перетнув усі "червоні лінії" та не впорався зі своїми завданнями.

Читайте також: Коронавірус: Угорщина єдина в ЄС робить ставку на вакцини з Росії й Китаю

Тож через рік після свого формування урядова коаліція у Словаччині опинилася на межі розвалу. Й нині цілком незрозуміло, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація далі. До того ж, її ускладнює ще й те, що Словаччина належить до європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Тут уже протягом кількох тижнів фіксується найбільша в ЄС кількість померлих серед інфікованих на COVID-19 у перерахунку на кількість населення, так само в Словаччині спостерігається найвища кількість нових заражень серед усіх країн ЄС. Через це нещодавно в країні було запроваджено жорсткі обмеження для населення, зокрема й нічна комендантська година.

Матович як уособлення проблеми

Багато оглядачів у Словаччині оцінюють роль Ігоря Матовича як катастрофу - і для країни, і для усієї Європи. У внутрішній політиці словацький прем'єр щоразу доводить свою нездатність до роботи в команді, кидаючи на адресу партнерів по коаліції голослівні обвинувачення та образи. "Лише кілька днів тому Ігор Матович уособлював словацьку проблему. У світу було небагато причин взаємодіяти з черговим європейським самозакоханим і популістським хамом. Але з купівлею "Спутника V" Матович перетворився зі словацької на загальноєвропейську проблему", - написав нещодавно публіцист і письменник Міхал Гворецький.

Читайте також: Словаччина проводить повторне масове тестування на коронавірус

Тим часом дві коаліційні партії звернулися за підтримкою до ліберально-прогресивної президентки країни Зузани Чапутової, яка вважається поміркованим політиком та користується високим авторитетом в країні. Очікується, що вона спробує виступити у ролі посередниці у кулуарних переговорах. Обговорюється кілька сценаріїв, зокрема переформатування уряду без відставки прем'єра. Але не виключено й розвал коаліції. Оскільки Матович не проявляє ознак того, що він готовий до зміни свого стилю управління урядом. Навпаки, у відповідь на критику через купівлю російської вакцини він наголосив, що купив би її і в Північної Кореї, якби ця країна виробила вакцину від коронавірусу.

Критика з лав власної партії

Словацький прем'єр до того ж спровокував минулого тижня дипломатичну кризу з Україною, коли в одному з інтерв'ю сказав, що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Закарпатську Україну". Після хвилі обурення з Києва за ці слова довелося вибачитися спочатку главі МЗС Словаччини Івану Корчку, а згодом і самому Матовичу.

Критика на адресу прем'єра лунає й з лав його власної партії. Зокрема, депутат від його партії й у минулому професійний тенісист Ян Крошлак 4 березня на своїй сторінці у Facebook поскаржився на Матовича, який дозволяє собі "зневажливі, провокативні й іноді інфантильні" образливі висловлювання на адресу інших. "Час подивитися у дзеркало, пане прем'єр-міністре. Мені набридло постійно пояснювати й виправдовувати фрістайл однієї персони", - зауважив Крошлак.

Дивитись відео 04:38

Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021)

DW.COM

Через COVID-19 Словаччина закрила низку КПП на кордоні з Україною

Через поширення коронавірусу уряд Словаччини тимчасово припинив роботу низки пунктів пропуску на кордоні з Україною.  

Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус

Акції протесту відбулися в багатьох районах Братислави, в тому числі й в урядовому кварталі. Учасники масових виступів вимагали скасування протиепідемічних заходів та обмежень.  

Також за темою

Argentinien Ankunft der Impfung Sputnik V

Угорщина першою в ЄС дозволила російську вакцину "Спутник V" 21.01.2021

Російська вакцина від коронавірусу "Спутник V" зареєстрована в Угорщині в рамках прискореної процедури. Угорщина стала першою країною ЄС, що зареєструвала цей російський препарат.

Viktor Orban | ungarischer Premierminister

Віктор Орбан вакцинувався китайською вакциною Sinopharm 28.02.2021

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критикує Євросоюз через проблеми із закупівлею вакцин та закликає угорців не боятися робити щеплення китайською вакциною.

Belgien Brüssel | Pressekonferenz Ursula von der Leyen und Charles Michel

ЄС може заблокувати експорт вакцини від COVID-19 до Великобританії - ЗМІ 29.01.2021

Призупинення експорту вакцини BioNTech/Pfizer до Великобританії могло би стати відповіддю на зрив поставок вакцини AstraZeneсa в ЄС. У ЄС вивчають можливість застосування таких заходів, стверджує видання The Independent.

Реклама

Докладно

Ігор Матович (праворуч) підкилимно домовився про купівлю російської вакцини

Словаччина: коаліція на межі розвалу через "Спутник V"

Як купівля Словаччиною російської вакцини "Спутник V" спричинила урядову кризу в цій країні.  

Виробництво захисних масок у Китаї

На тлі пандемії китайський експорт зріс на 60 відсотків

Рекордному зростанню експорту посприяло те, що КНР виготовляє товари, які користуються попитом в умовах пандемії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  