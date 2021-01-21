Словаччина: урядова коаліція на межі розвалу через "Спутник V"

Цей захід був спланований негласно та нашвидкуруч. Минулого понеділка, 1 березня, словацький прем'єр Ігор Матович запросив представників ЗМІ у короткі терміни прибути до аеропорту міста Кошице на сході Словаччини. У вечірніх сутінках він з'явився перед журналістами поряд з відкритим багажним відсіком військового транспортного літака. Всередині виднілися контейнери з написом "Спутник V".

Матович оголосив, що щойно до країни прибула партія з 200 тисячами доз російської вакцини. Він з вдячністю зауважив, що Росія, швидко та вчасно доставивши вантаж, є "надійним партнером", "на якого ми можемо розраховувати у цей складний час".

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Виступ прем'єра країни, який очолює партію "Звичайні люди та незалежні особистості" (OľaNO), призвів до справжнього політичного землетрусу в Словаччині. Урядова коаліція, яка була сформована близько року тому під час першого локдауну на тлі обіцянок великих реформ, занурилася у найглибшу до цього часу кризу. Оскільки Матович замовив поставку вакцини з Москви таємно, одноосібно й без чіткої згоди на це з боку своїх коаліційних партнерів.

"Абсурдним" назвала брифінг Матовича віцепрем'єрка й лідерка коаліційної партії "За людей" Вероніка Ремішова. Її однопартієць і депутат словацького парламенту Томаш Валашек оголосив про свій вихід з коаліції. "Таємні військові польоти. Неперевірена російська вакцина. Дивний посередник, близький до Путіна", - обурився політик на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Тим самим словацький прем'єр, на думку Валашека, наплював на своїх європейських партнерів, адже вслід за Угорщиною тепер і Словаччина увійшла до "зали сорому".

Усі червоні лінії перейдено

Словацький міністр закордонних справ Іван Корчок назвав вакцину "Спутник V" "інструментом гібридної війни". "Вона роз'єднує нас усередині країни й вона роз'єднує нас усередині ЄС", - зауважив він. Міністр економіки країни Ріхард Сулік, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію "Свобода і солідарність" (SaS), заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі й потребує реорганізації. На його думку, Матович перетнув усі "червоні лінії" та не впорався зі своїми завданнями.

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Тож через рік після свого формування урядова коаліція у Словаччині опинилася на межі розвалу. Й нині цілком незрозуміло, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація далі. До того ж, її ускладнює ще й те, що Словаччина належить до європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Тут уже протягом кількох тижнів фіксується найбільша в ЄС кількість померлих серед інфікованих на COVID-19 у перерахунку на кількість населення, так само в Словаччині спостерігається найвища кількість нових заражень серед усіх країн ЄС. Через це нещодавно в країні було запроваджено жорсткі обмеження для населення, зокрема й нічна комендантська година.

Матович як уособлення проблеми

Багато оглядачів у Словаччині оцінюють роль Ігоря Матовича як катастрофу - і для країни, і для усієї Європи. У внутрішній політиці словацький прем'єр щоразу доводить свою нездатність до роботи в команді, кидаючи на адресу партнерів по коаліції голослівні обвинувачення та образи. "Лише кілька днів тому Ігор Матович уособлював словацьку проблему. У світу було небагато причин взаємодіяти з черговим європейським самозакоханим і популістським хамом. Але з купівлею "Спутника V" Матович перетворився зі словацької на загальноєвропейську проблему", - написав нещодавно публіцист і письменник Міхал Гворецький.

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Тим часом дві коаліційні партії звернулися за підтримкою до ліберально-прогресивної президентки країни Зузани Чапутової, яка вважається поміркованим політиком та користується високим авторитетом в країні. Очікується, що вона спробує виступити у ролі посередниці у кулуарних переговорах. Обговорюється кілька сценаріїв, зокрема переформатування уряду без відставки прем'єра. Але не виключено й розвал коаліції. Оскільки Матович не проявляє ознак того, що він готовий до зміни свого стилю управління урядом. Навпаки, у відповідь на критику через купівлю російської вакцини він наголосив, що купив би її і в Північної Кореї, якби ця країна виробила вакцину від коронавірусу.

Критика з лав власної партії

Словацький прем'єр до того ж спровокував минулого тижня дипломатичну кризу з Україною, коли в одному з інтерв'ю сказав, що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Закарпатську Україну". Після хвилі обурення з Києва за ці слова довелося вибачитися спочатку главі МЗС Словаччини Івану Корчку, а згодом і самому Матовичу.

Критика на адресу прем'єра лунає й з лав його власної партії. Зокрема, депутат від його партії й у минулому професійний тенісист Ян Крошлак 4 березня на своїй сторінці у Facebook поскаржився на Матовича, який дозволяє собі "зневажливі, провокативні й іноді інфантильні" образливі висловлювання на адресу інших. "Час подивитися у дзеркало, пане прем'єр-міністре. Мені набридло постійно пояснювати й виправдовувати фрістайл однієї персони", - зауважив Крошлак.