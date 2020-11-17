 Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус

Акції протесту відбулися в багатьох районах Братислави, в тому числі й в урядовому кварталі. Учасники масових виступів вимагали скасування протиепідемічних заходів та обмежень.

Акція протесту в Братиславі

Колона з мітингарями у Братиславі

Тисячі словаків у вівторок, 17 листопада, вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави та інших міст, протестуючи проти запроваджених урядом обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Попри те, що уряд Словаччини дозволив нещодавно знову запрацювати театрам, кінотеатрам та фітнес-центрам з обмеженням кількості відвідувачів, в країні й далі діють обмеження на публічні заходи. Також залишаються закритими бари й ресторани, а ще багато шкіл.

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Протестувальники, багато з яких були без масок, носіння яких є обов'язковим нині в країні, вийшли на вулиці у багатьох районах Братислави, зокрема і в урядовому кварталі, де поліцією були встановлені захисні бар'єри, інформує Reuters. Мітингарі тримали у руках словацьки прапори та транспаранти з гаслами на зразок "Поверніть нам свободу".

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"Поверність нам свободу", - вимагали демонстранти

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До протестувальників долучилися також футбольні ультрас та представники правих рухів, які жбурляли в адмінбудівлі різні предмети. Утім, поліція Братислави не повідомляла про жодні серйозні інциденти.

У Словаччині з її населенням у близько 5,5 мільйона осіб було підтверджено понад 88 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 1300 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло.

В країні нещодавно у два етапи було проведено тестування на коронавірус мільйонів мешканців країни - 31 жовтня і 1 листопада було протестовано понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06 відсотка мали позитивний результат, а 7-8 листопада було протестовано понад два мільйони осіб, з яких 0,66 відсотка виявилися інфікованими.

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