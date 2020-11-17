Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус

Акції протесту відбулися в багатьох районах Братислави, в тому числі й в урядовому кварталі. Учасники масових виступів вимагали скасування протиепідемічних заходів та обмежень.
Тисячі словаків у вівторок, 17 листопада, вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави та інших міст, протестуючи проти запроваджених урядом обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу.
Попри те, що уряд Словаччини дозволив нещодавно знову запрацювати театрам, кінотеатрам та фітнес-центрам з обмеженням кількості відвідувачів, в країні й далі діють обмеження на публічні заходи. Також залишаються закритими бари й ресторани, а ще багато шкіл.
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Протестувальники, багато з яких були без масок, носіння яких є обов'язковим нині в країні, вийшли на вулиці у багатьох районах Братислави, зокрема і в урядовому кварталі, де поліцією були встановлені захисні бар'єри, інформує Reuters. Мітингарі тримали у руках словацьки прапори та транспаранти з гаслами на зразок "Поверніть нам свободу".
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До протестувальників долучилися також футбольні ультрас та представники правих рухів, які жбурляли в адмінбудівлі різні предмети. Утім, поліція Братислави не повідомляла про жодні серйозні інциденти.
У Словаччині з її населенням у близько 5,5 мільйона осіб було підтверджено понад 88 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 1300 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло.
В країні нещодавно у два етапи було проведено тестування на коронавірус мільйонів мешканців країни - 31 жовтня і 1 листопада було протестовано понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06 відсотка мали позитивний результат, а 7-8 листопада було протестовано понад два мільйони осіб, з яких 0,66 відсотка виявилися інфікованими.
Чи буде це тестування обов'язковим або добровільним, поки незрозуміло. Але прем'єр зазначив, що воно буде безкоштовним.
Через поширення коронавірусу уряд Словаччини тимчасово припинив роботу низки пунктів пропуску на кордоні з Україною.