Україна очікує від Угорщини підтримки своїх мирних ініціатив

Київ закликав Угорщину зосередитись на українських мирних планах на тлі її доєднання до "мирної ініціативи" Китаю і Бразилії. Андрій Сибіга стверджує, що Будапешті підтримує територіальну цілісність України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час його зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто у понеділок, 30 вересня, у Будапешті особлива увага була приділена українським "формулі миру" та "плану перемоги".

"Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації", - зазначив Сибіга після зустрічі.

Хоча міністр не згадував якісь інші "мирні ініціативи", ця заява пролунала на тлі рішення Угорщини доєднатися до обговорення китайсько-бразильського "мирного плану" для України.

До цієї ініціативи, представленої минулого тижня, початково долучилися 17 країн. Її різко розкритикували в ЄС, а в Києві зазначили, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут Організації Об'єднаних Націй та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними.

Після зустрічі з Сіярто український міністр декілька разів акцентував на тому, що Угорщина підтримує територіальну цілісність України. "Ми вдячні Угорщині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни, покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії", - заявив він.

Глава українського МЗС також наголосив, що українсько-угорські відносини мають розвиватися на основі взаємної поваги, розуміння національних інтересів одне одного "та сприйняття України як майбутнього члена Європейського Союзу та НАТО".

Сибіга: У вирішенні питань угорської меншини в Україні є "позитивна динаміка"

Український міністр також зауважив, що Київ підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав угорської національної меншини в Україні. "Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння в усіх чутливих питаннях", - зазначив Сибіга.

Він додав, що угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації та "ключовим мостом порозуміння між нашими державами". "Сьогодні етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та самовіддано підтримують Україну в тилу", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Міністр також повідомив, що перед зустріччю з Сіярто відвідав першу двомовну українсько-угорську школу для українських дітей, яка відкрилася у Будапешті у вересні. "Впевнений, що цей освітній заклад сприятиме збереженню української ідентичності, допоможе дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння, а також буде черговим кроком до порозуміння між Україною та Угорщиною", - наголосив Сибіга.

Також на перемовинах міністрів йшлося про подальші кроки з розвитку прикордонної інфраструктури і були досягнуті домовленості провести чергове засідання спільної міжурядової комісії. В українському МЗС зазначили, що переговори Сибіги і Сіярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого.