Орбан оприлюднив звіт за підсумками "миротворчого" турне

За спостереженнями Орбана, інтенсивність війни в Україні може скоро зрости. Він закликає Євросоюз проводити політику, спрямовану на досягнення миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підготував доповідь на ім'я голови Євроради Шарля Мішеля за підсумками своїх обговорень війни в Україні з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та експрезидентом США Дональдом Трампом . Цей документ, датований 12 липня, було опубліковано на сайті глави угорського уряду у четвер, 18 липня.

"За загальними спостереженнями, у найближчому майбутньому інтенсивність цього воєнного конфлікту радикально зросте", - йдеться у звіті. "Я особисто переконався, що сторони протистояння мають намір ще більше втягнутися в конфлікт і жодна з них не хоче виступати з ініціативами про припинення вогню чи мирні переговори. Тому можна припустити, що напруженість не знизиться і сторони не почнуть шукати вихід із конфлікту без значного зовнішнього втручання", - зазначає Орбан.

Роль ЄС, США, Китаю та Туреччини у врегулюванні війни

На думку угорського прем'єра, на розвиток ситуації можуть вплинути три глобальні гравці: ЄС, США та Китай. Туреччина згадується Орбаном у зв'язку з цим як важливий регіональний гравець і "єдиний успішний посередник між Україною та Росією з початку бойових дій у 2022 році". Переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Віктор Орбан провів під час саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся 9-11 липня.

Китай продовжить свою політику, спрямовану на припинення вогню та започаткування мирних переговорів, вважає Орбан. Однак Пекін гратиме більш активну роль тільки тоді, коли шанси на успіх від цієї активності будуть майже гарантованими, йдеться далі в доповіді.

"У Трампа є детальний план щодо України"

Щодо Дональда Трампа, то головну роль у його передвиборчій програмі, за оцінкою Віктора Орбана, відіграватимуть внутрішні проблеми США. "Тому ми не можемо очікувати від нього прояву ініціативи до виборів", - пише Орбан. Водночас, за його твердженням, Трамп має "детальний план" щодо досягнення миру в Україні і він почне негайно втілювати його після перемоги на виборах.

При цьому фінансове навантаження щодо допомоги Україні зміститься у бік ЄС після перемоги Трампа на виборах, прогнозує Віктор Орбан. За його словами, нинішня політика США є "провоєнною". Він пропонує переглянути підтримку цієї політики Євросоюзом. "У нинішній ситуації ми можемо знайти можливість, що має міцну моральну та раціональну основу, щоб розпочати новий розділ у нашій політиці. У цьому новому розділі ми могли б докласти зусиль для зниження напруженості та/або створення умов для тимчасового припинення вогню та/або початку мирних переговорів", - зазначає Орбан.

Пропозиції Орбана для досягнення миру

Наприкінці доповіді Орбан пропонує ініціювати дискусію щодо таких пропозицій: ініціативи щодо проведення політичних переговорів на високому рівні з Китаєм щодо умов наступної мирної конференції; поновлення прямого дипломатичного спілкування з Росією за збереження поточних контактів на високому рівні з Україною; запуск "координованого політичного підходу" до Глобального Півдня.

"Миротворча місія" Віктора Орбана

На початку липня, одразу після того, як Угорщина за ротаційним принципом стала головою в Єврораді, прем'єр країни Віктор Орбан вирушив з візитами до України, РФ, Китаю та США. Сам він назвав це турне "миротворчою місією", проте керівництво ЄС та лідери окремих країн Євросоюзу різко розкритикували його ініціативу та наголосили, що Орбан не представляє під час цих поїздок ЄС, а діє винятково як прем'єр Угорщини.

"Позиція ЄС дуже зрозуміла: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може покластися на нашу допомогу", - заявив тоді канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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