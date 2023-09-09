  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Перша гумдопомога Україні: посла Вірменії викликали в МЗС РФ

Віолетта Чайковська | Павло Мильников
9 вересня 2023 р.

Вірменського посла в Москві викликали в МЗС РФ для вручення ноти протесту через поїздку дружини прем'єра Вірменії Пашиняна до Києва та передачу першої гуманітарної допомоги Україні.

https://p.dw.com/p/4W8Zi
МЗС РФ у Москві
До МЗС РФ викликали посла ВірменіїФото: Felix Abraham/IMAGO

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ викликало 8 вересня посла Вірменії в Росії Вагаршака Арутюняна, щоб вручити йому ноту протесту.

У Москві нарікають, що останнім часом у вірменської влади з'явилися сумніви щодо доцільності союзницьких зв'язків у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і з Росією та щодо реалістичності імплементації домовленостей з РФ і Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

"На такому тлі керівництво Вірменії останніми днями здійснило серію недружніх кроків", - ідеться в заяві російського МЗС. Мається на увазі запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, поїздка дружини вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Анни Акопян до Києва та передача Україні першої гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни, а також плани проведення військових навчань зі США.

У МЗС РФ додали, що "твердо виходять з того, що Росія і Вірменія залишаються союзниками", тому мають бути повністю виконані домовленості щодо організації навчань за лінією ОДКБ і направлення спостережної місії задля врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, що в січні Вірменія відмовилась приймати навчання ОДКБ, а зараз не бере участі у військових навчаннях в Білорусі. Неодноразово Пашинян грозив виходом Вірменії з ОДКБ, звинувачуючи Москву у невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

Читайте також: Пашинян: Одного разу можемо прокинутись без Росії

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МЗС РФ у Москві

Перша гумдопомога Україні: посла Вірменії викликали в МЗС РФ

Політика9 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
external

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Суспільство8 вересня 2023 р.06:02 хв.
Зовнішня агітація перед виборами у Словаччині, що пройдуть 30 вересня 2023

Словаччина: проросійський Фіцо має всі шанси переобратися

Словаччина: проросійський Фіцо має всі шанси переобратися

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку