Перша гумдопомога Україні: посла Вірменії викликали в МЗС РФ

Вірменського посла в Москві викликали в МЗС РФ для вручення ноти протесту через поїздку дружини прем'єра Вірменії Пашиняна до Києва та передачу першої гуманітарної допомоги Україні.

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ викликало 8 вересня посла Вірменії в Росії Вагаршака Арутюняна, щоб вручити йому ноту протесту.

У Москві нарікають, що останнім часом у вірменської влади з'явилися сумніви щодо доцільності союзницьких зв'язків у рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і з Росією та щодо реалістичності імплементації домовленостей з РФ і Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

"На такому тлі керівництво Вірменії останніми днями здійснило серію недружніх кроків", - ідеться в заяві російського МЗС. Мається на увазі запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, поїздка дружини вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Анни Акопян до Києва та передача Україні першої гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни, а також плани проведення військових навчань зі США.

У МЗС РФ додали, що "твердо виходять з того, що Росія і Вірменія залишаються союзниками", тому мають бути повністю виконані домовленості щодо організації навчань за лінією ОДКБ і направлення спостережної місії задля врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, що в січні Вірменія відмовилась приймати навчання ОДКБ, а зараз не бере участі у військових навчаннях в Білорусі. Неодноразово Пашинян грозив виходом Вірменії з ОДКБ, звинувачуючи Москву у невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

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