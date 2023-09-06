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Вірменія вперше відправила Україні гумдопомогу - ЗМІ

Анастасія Шепелева
6 вересня 2023 р.

За даними ЗМІ, Вірменія вперше від початку війни Росії проти України направила Києву гуманітарну допомогу. Очікується, що про неї оголосить дружина Пашиняна на саміті перших леді та джентльменів 6 вересня.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Нікол ПашинянФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance/dpa

Вірменія вперше від початку війни Росії проти України відправила Києву гуманітарну допомогу, повідомило ввечері у вівторок, 5 вересня, "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела.

Деталі щодо цієї допомоги в повідомленні не уточнюються. Зазначається, що про неї має офіційно оголосити дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян, яка за даними видання, візьме участь в третьому "cаміті перших леді та джентльменів" у Києві в середу, 6 вересня.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Так само поки що не відомі імена учасників саміту першої леді України Олени Зеленської, які приїдуть до Києва.

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Вірменія проведе військові навчання зі США

Між тим, міністерство оборони Вірменії анонсувало в середу, що наступного тижня стартують спільні військові навчання зі США.

"У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня у Вірменії пройдуть спільні вірменсько-американські навчання "Eagle Partner 2023", - ідеться в повідомленні.

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