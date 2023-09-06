Вірменія вперше відправила Україні гумдопомогу - ЗМІ

За даними ЗМІ, Вірменія вперше від початку війни Росії проти України направила Києву гуманітарну допомогу. Очікується, що про неї оголосить дружина Пашиняна на саміті перших леді та джентльменів 6 вересня.

Вірменія вперше від початку війни Росії проти України відправила Києву гуманітарну допомогу, повідомило ввечері у вівторок, 5 вересня, "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела.

Деталі щодо цієї допомоги в повідомленні не уточнюються. Зазначається, що про неї має офіційно оголосити дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян, яка за даними видання, візьме участь в третьому "cаміті перших леді та джентльменів" у Києві в середу, 6 вересня.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Так само поки що не відомі імена учасників саміту першої леді України Олени Зеленської, які приїдуть до Києва.

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Вірменія проведе військові навчання зі США

Між тим, міністерство оборони Вірменії анонсувало в середу, що наступного тижня стартують спільні військові навчання зі США.

"У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня у Вірменії пройдуть спільні вірменсько-американські навчання "Eagle Partner 2023", - ідеться в повідомленні.

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