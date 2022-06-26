РФ вивезла з окупованих територій 400 тисяч тонн зерна - мінагрополітики України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 26 червня (час київський).

++20.40++

Росія вивезла з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна від початку повномасштабного вторгнення в Україну, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. "На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн", - сказав він у коментарі виданню "Радіо Свобода". Що з рештою мільйоном тонн зерна, можна буде визначити тільки після деокупації, додав Висоцький. Також він зауважив, що Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру України.

++19.30++

Західні санкції, запроваджені проти РФ через вторгнення в Україну, істотно впливають на російську економіку, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. "Нехай навіть (Росія. - Ред.) отримує доходи від продажу нафти за вищими цінами, вона не може їх витратити через експортний контроль", - сказав він в інтерв'ю CNN під час саміту G7 у Німеччині. За словами Блінкена, Росія "не може придбати те, що їй потрібно для модернізації її оборонного сектора, модернізації її технологій, модернізації її енергетичних розробок, а це означає, що згодом кожна з цих областей занепаде". Водночас держсекретар зазначив, що країни Великої сімки й НАТО і надалі спільно робитимуть все, що в їхніх силах, щоб забезпечити українців усім необхідним для відбиття російської агресії.

++19.15++

Протягом дня українські військові відбили кілька спроб штурму з боку військ РФ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. За цими даними, українські захисники відбили ворожий штурм у районі населеного пункту Дементіївка на Харківському напрямку. Також ворожі штурми було відбито в районах Долини, Курульки та Мазанівки на Слов'янському напрямку. Крім того, "українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли", - зазначається у повідомленні. На Південнобузькому напрямку війська РФ за підтримки армійської авіації намагалися відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, однак успіху не мали. Загалом російські війська продовжують на низці напрямків завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та позиціях підрозділів ЗСУ.

Також у зведенні Генштабу зазначається, що на території Білорусі окремі підрозділи збройних сил Росії готують диверсійно-розвідувальні групи для подальших дій на території України. Водночас сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, і тому військові РФ у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій, наголосили у Генштабі. "У зв'язку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу", - зазначається у повідомленні.

++18.50++

Унаслідок ракетного удару РФ по Києву одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали поранення, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Чотирьох із них, у тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - зазначив Кличко. Він уточнив, що пошуково-рятувальні роботи у постраждалому від обстрілів житловому будинку тривають.

++18.30++

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині увечері 25 червня підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махньової, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. "Нагадаємо, Махньова співпрацює з окупантами, зайнявши посаду "начальниці" місцевого управління освіти", - написав Братчук у Telegram. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на російські ЗМІ, Махньова не постраждала, оскільки не встигла сісти в автомобіль.

++18.05++

Лише чотири відсотки німецьких компаній, які працюють у Росії, вирішили повністю залишити російський ринок після початку повномасштабної війни РФ проти України, повідомили агентству РБК у Німецько-російській зовнішньоторговельній палаті. Решта планують продовжити свою діяльність на ринку без будь-яких змін, частково відмовитися від нових проєктів або змінити свою структуру.

++17.30++

Сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" на підльоті до Одеси, повідомляє Оперативне командування "Південь". Ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" із території тимчасово окупованого Криму, зазначається в повідомленні.

++17.10++

Росія планує збільшити військову присутність у Білорусі, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджене про ймовірність повернення підрозділів збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні. Крім того, росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі нібито для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчання, зазначають українські розвідники.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання, додає ГУР. "Водночас анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", - ідеться у повідомленні.

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++16.40++

Російська армія обстріляла Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого двоє людей отримало поранення, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу", - написав він у Telegram. Крім того, за словами Резніченка, у місті є руйнування багатоповерхівок, а також пошкоджені будинок культури та пошта.

Унаслідок війни на Харківщині зруйновано понад 400 закладів освіти

++16.15++

На Харківщині внаслідок хаотичних обстрілів, які здійснюють війська РФ, пошкоджено 4019 житлових будинків, а також низка об'єктів соціальної інфраструктури та промислових підприємств, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств", - написав він у Telegram. За словами Синєгубова, росіяни стрілять із реактивних систем залпового вогню та завдають ракетних ударів по Харківщині кожного дня. Тому він закликав не розслабитися і не ігнорувати тривогу.

++15.30++

Унаслідок ракетних ударів російських військ по Черкаській області одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. "Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об'єкт інфраструктури", - написав він у Telegram.

++15.00++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вбачають "можливість переламати ситуацію" в Україні. Як повідомив прессекретар Даунінг-стріт, лідери двох країн, які беруть участь у саміті G7 у Німеччині, "погодилися, що зараз настав вирішальний момент для конфлікту та існує можливість переломити ситуацію на війні". Вони "наголосили на необхідності підтримувати Україну для зміцнення її позиції як у війні, так і в майбутніх переговорах", повідомив прессекретар. При цьому Джонсон попередив Макрона, що "будь-які спроби врегулювати конфлікт зараз призведуть лише до тривалої нестабільності". На думку британського прем'єра, це також дасть президентові Росії Володимиру Путіну "ліцензію на маніпуляцію як незалежними державами, так і міжнародними ринками".

++14.30++

Лише Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель та засудив "голодні ігри" Кремля. Незадовго до початку саміту Великої сімки в баварському замку Ельбау він зазначив, що Кремль "використовує їжу як безшумну зброю війни", і наголосив, що треба "рішуче протистояти російській пропаганді щодо цін на продукти харчування та добрива". "Війна в Україні, яка триває вже п'ятий місяць, не дає зерну виходити з портів країни і робить продовольство дорожчим по всьому світу. Час спливає, і ЄС працює над альтернативами (експорту. - Ред.) української сільськогосподарської продукції", - сказав Мішель.

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++14.06++

Втрати армії РФ з початку війни в Україні станом на ранок неділі становлять 34 850 осіб особового складу, що на 150 військових більше, ніж повідомлялося добу тому. Окрім того, за цей час російські війська втратили, зокрема, 1532 танки (на 21 більше порівняно зі звітом за попередню добу) та 3659 бойових броньованих машин (+14). Також українськими військовими було знищено 764 артилерійські системи РФ та 243 реактивні системи залпового вогню (+2), 139 крилатих ракет (+2), 217 літаків, 184 гелікоптери й 14 кораблів та катерів.

++13.41++

Чергові російські ракетні удари по Києву, завдані у неділю, є ще одним випадком варварства з боку Росії, заявив президент США Джо Байден перед початком саміту Великої сімки у баварському замку Ельмау. "Це чергове їхнє варварство", - зауважив Байден, цитує агенція Reuters.

Байден і Шольц запевнили у єдності Заходу

++13.27++

США та Німеччину пов'язують найтісніші партнерські відносини, заявив американський президент Джо Байден незадовго до початку триденного саміту Великої сімки (G7) у баварському замку Ельмау. В умовах військового нападу Росії на Україну необхідно, щоб країни G7 трималися разом, наголосив Байден під час двосторонньої зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Я гадаю, що ми можемо пройти через це (через кризу, пов'язану з російським вторгненням в Україну. - Ред.) та вийти сильнішими", - наголосив під час зустрічі Байден, цитує агенція dpa. За його словами, президент РФ Путін розраховував на те, що між країнами НАТО та G7 виникнуть розбіжності, але цього не відбудеться. Шольц, у свою чергу, також заявив, що президент РФ Володимир Путін прорахувався, сподіваючись внести розкол між державами Заходу. "Ми залишається об'єднаними", - констатував він.

++13.15++

Удар по Києву у неділю було завдано з регіону Каспійського моря, відомий тип застосованих ракет, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його інформацією, Київ обстріляли зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Запуск ракет відбувався над Каспійським морем, повідомив Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

++13.05++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед стартом саміту G7 закликав лідерів країн клубу і далі підтримувати Україну в боротьбі проти РФ. "Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", - написав він у Twitter. Він зазначив, що Великобританія буде й надалі підтримувати Україну "на кожному кроці", бо безпека і свобода України - це безпека і свобода Великобританії.

Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що негативний глобальний вплив війни Росії буде в центрі дискусій на саміті G7 в Німеччині. "Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосила вона у Twitter. За її словами, серед інших тем на порядку денному саміту - безпека енергопостачань і глобальна продовольча безпека, інвестиції в стійку інфраструктуру і глобальна готовність до пандемії. "Ми також обговоримо, як ми можемо найкращим чином впоратися з підвищенням цін, не ставлячи під загрозу наші кліматичні цілі", - зауважила президентка Єврокомісії.

Кулеба закликав Велику сімку до нових санкції проти РФ

++12.56++

Саміт Великої сімки має відповісти на ракетні обстріли Києва новими санкціями проти Росії, переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У своєму Twitter у неділю він розмістив фото дівчинки, яка постраждала внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Києві у неділю вранці. "Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями щодо Росії та більшою кількістю важкого озброєння для України. Хворий імперіалізм Росії повинен бути переможений", - зауважив Кулеба.

++12.30++

Російська ракета вдруге за червень пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС, повідомило державне підприємство НАЕК "Енергоатом". У компанії назвали це "ядерним тероризмом" та зауважили, що проліт ракети зафіксували на відео. В "Енергоатомі" припустили, що ракета рухалася в бік Києва, який зранку було обстріляно Росією. "Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій Росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не тільки України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження енергоблоку матиме серйозні наслідки і може загрожувати світу страшною ядерною катастрофою", - наголосили в "Енергоатомі". Минулого разу аналогічний інцидент трапився 5 червня.

++12.15++

На саміті НАТО в Мадриді, запланованому на 28-30 червня, не розглядатиметься питання щодо можливості членства України в Північноатлантичному альянсі. Про це в інтерв'ю газеті El Pais заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. За його словами, НАТО ніколи не обговорювало за столом переговорів перспективи вступу Києва до її складу.

++11.45++

Колишній голова Черкаської ОВА Олександр Скічко повідомив про вибухи у Черкасах.

++11.39++

У Києві у неділю після 11-ї години пролунали нові вибухи. Про це, зокрема, повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, а також українські Telegram-канали.

Україна закупила гранатомети німецького виробництва

++11.30++

Гранатомет RGW 90 Matador

Україна з власної ініціативи знову закупила партію озброєнь безпосередньо від виробника у Німеччині. Київ своїм коштом придбав у концерну Dynamit Nobel Defence (DND) близько 2900 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Цю зброю вже доставлено в Україну, повідомив тижневик Welt am Sonntag з посиланням на джерела в уряді ФРН. За його даними, Київ ще у березні закупив у DND 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Це означає, що Україна отримала вже 8000 одиниць такої зброї. Факт постачання цієї зброї Україні передбачає, що угоду схвалив уряд ФРН, зазначає тижневик. Міністерство економіки ФРН відмовилося коментувати повідомлення Welt am Sonntag.

++11.13++

Народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко опублікував фотографію з наслідками влучання однієї з російських ракет, випущених по Києву вранці у неділю, по території дитячого садка у Києві. "Проти кого вони воюють?" - риторично запитав нардеп. На фото видно величезну воронку та пошкоджену будівлю дитсадка з вибитими вікнами.

++10.59++

Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва зросла до п'яти осіб, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко у коментарі "Суспільному". Усі постраждалі отримали ушкодження внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці.

G7 готує "золоті" санкції проти РФ

++10.55++

Країни Великої сімки (G7) оголосять про заборону на імпорт російського золота під час саміту у Баварії, повідомив президент США Джо Байден у Twitter. За його словами, це велика стаття експорту, що приносить Росії "десятки мільярдів доларів". Байден також додав, що цей крок призведе до безпрецедентних витрат для Путіна, "щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України". За даними агенції Reuters, офіційно про запровадження заборони оголосять в останній день саміту - 28 червня.

++10.40++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командні пункти російських військових на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у пресслужбі відомства у неділю. Також зазначається, Шойгу проінспектував російське угруповання військ, залучене до війни проти України, та заслухав доповіді командувачів щодо поточної ситуації на фронті.

++10.16++

В результаті ракетного удару по житловому будинку в Києві загинув чоловік, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Крім того, з-під завалів врятували семирічну дівчинку та госпіталізували до медичного центру "Охматдит". За словами Геращенка, загиблий чоловік, за попередньої інформацією, є батьком врятованої дівчини. Водночас триває операція ДСНС з порятунку 36-річної жінки - матері дівчинки, яку придавило бетонною плитою.

++09.50++

Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Сарни зросла до чотирьох осіб, а травмованих - до семи, повідомив очільник міста Руслан Серпенінов. "Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє перебувають у важкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі ураження", - розповів Серпенінов. За його словами, у неділю після завершення слідчих дій проводитимуть розбір та прибирання завалів.

++09.38++

Координацією постачання Києву озброєнь, передачею розвідданих та навчанням українських військових займається розгалужена мережа зі співробітників розвідок та підрозділів спеціального призначення - "коммандос" - із США, Великобританії, Франції, Канади, Литви та інших країн НАТО. Частина діє на території України, повідомляє з посиланням на неназваних співрозмовників газета The New York Times.

Більшість цієї роботи ведеться на базах у Німеччині, Франції та Великобританії, але деякі фахівці ЦРУ діють і в Києві, де займаються передачею Україні "величезних обсягів" розвідданих від США. В Україну також періодично приїжджають "коммандос" із інших країн НАТО. Ці військові не перебувають на передовій поряд з українськими військами, а консультують зі штабів в інших частинах країни чи віддалено із зашифрованого зв'язку.

Західні фахівці насамперед консультують Київ у питанні безпечного постачання зброї до країни, а також проводять прискорені тренінги для українських військових щодо роботи з сучасним озброєнням, таким, як, наприклад, передані із США реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Генштаб: Росіяни прагнуть оточити Лисичанськ

++09.06++

Війська РФ намагаються оточити українські сили в районі Лисичанська, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у неділю. Також на Донецькому напрямку РФ атакувала неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Виїмки, Верхньокам'янського і Золотарівки. Було завдано авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора. Обстрілів артилерією зазнали прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей, а також населенні пункти Харківщини.

На Слов'янському напрямку РФ зосередила основні зусилля на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка, йдеться у зведенні. Із артилерії та реактивних систем залпового вогню були обстріли в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька. Також під вогнем танків та ствольної артилерії РФ населенні пункти Запорізької, Донецької областей - Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимирівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка. На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та здійснюють вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, аби не допустити перегрупування військ. ЗСУ натомість на відповідних ділянках завдавали авіаударів по скупченнях ворога.

++08.53++

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій опублікували фотографії багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, який було обстріляно російською ракетою. Три верхні поверхи будівлі зруйновано. "Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі", - повідомили у ДСНС. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наразі госпіталізовано двох постраждалих.

++08.42++

У багатоповерховій будівлі у Шевченківського району Києва, який було обстріляно російською ракетою, під завалами перебувають люди, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. За його словами, постраждалим мешканцям будинку вже надається допомога у лікарні, вони у стабільному стані.

++08.21++

Внаслідок ракетного обстрілу Шевченківського району Києва сталося загоряння 9-поверхівки із частковим руйнуванням трьох верхніх поверхів, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, є постраждалі, втім їхня кількість поки не уточнюється. Робота служби з ліквідації пожежі та рятуванню людей триває.

++08.18++

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет влучила у дах дев'ятиповерхівки на Лук'янівці і "знесла кілька верхніх поверхів". Інформація про жертв та потерпілих уточнюється, додав Геращенко.

++08.06++

Троє людей загинули, щонайменше четверо постраждали внаслідок ракетного удару ввечері 25 червня по Сарнах Рівненської області, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані", - розповів Коваль у відеозверненні.

Зеленський: Україна поверне усі втрачені міста

++07.45++

Нинішній етап війни є складним морально і емоційно, вважає президент України Володимир Зеленський. "Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - пояснив президент у своєму відеозверненні ввечері у суботу. Саме для цього Росії й потрібні ракетні удари по українських містах, а також удари артилерією та мінометами по прикордонних районах держави. "Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей", - зауважив Зеленський.

Тому він наголосив на необхідності посилання санкційного тиску на РФ, а також передачі Україні засобів протиповітряної оборони, які, за словами президента, "мають бути не на полігонах або на зберіганні", а в Україні, де вони зараз "потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі".

Зеленський також пообіцяв, що Україна поверне усі втрачені території, і серед втрачених міст він, зокрема, назвав й Сєвєродонецьк. "Тому всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ - ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. І всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими", - зауважив Зеленський.

++07.19++

Декілька вибухів пролунали у Шевченківському районі Києва рано вранці у неділю. Бригади швидкої та рятувальники працюють на місці подій, повідомив міський голова Віталій Кличко. "В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - додав він.

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