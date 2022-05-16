РФ вдарила по військовому об'єкту на Львівщині біля кордону з Польщею

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 16 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).

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Президент РФ Володимир Путін настільки особисто залучений до війни в Україні, що приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала", повідомили британському виданню The Guardian джерела серед західних військових.

Володимир Путін на військовому параді в Москві 9 травня

За їхніми даними, Путін допомагає керувати пересуванням російських військ на Донбасі, а також продовжує тісно співпрацювати з начальником генерального штабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим, попри заяви з українського боку про його усунення від справ. При цьому видання зазначає, що не отримало підтверджень цих заяв, які ґрунтуються на даних розвідки.

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Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що "окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого референдуму". "Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", аби знищити енергетичну систему України", - йдеться у вечірньому зведенні ОВА.

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РФ обстріляла військовий об'єкт у Яворівському районі, в Львів ракети не влучили

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Ракети, запущені Росією вночі у вівторок, у Львів не влучили. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. "Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо", - написав він у Telegram.

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький також подякував протиповітряній обороні за роботу. Водночас він повідомив, що РФ знову обстріляла об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації голова ОВА пообіцяв повідомити вранці.

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Шольц не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не бачить ознак швидкого припинення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

Олаф Шольц

Він запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні озброєння. Зокрема, канцлер ФРН очікує "досить швидкої" передачі Києву зенітних установок "Гепард". При цьому Шольц наголосив, що не допустить рішення, яке могло би призвести до прямого конфлікту між Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Росією.

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Командування повітряних сил Збройних сил України стверджує, що протягом 16 травня були вражені п'ять російських повітряних ліцей. "Зокрема, завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", - повідомляється у Facebook. Також ідеться про збиття однієї крилатої ракети, одного штурмового літака Су-25 та трьох безпілотних літальних апаратів.

Літак та безпілотники знищили на Донбасі. Як стверджує угруповання Об'єднаних сил, там також уразили за добу один російський зенітний ракетний комплекс "Тор", п'ять танків, шість артилерійських систем, із яких три реактивні системи залпового вогню, 12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль. Загалом протягом дня 16 травня українські військові відбили на Донеччині та Луганщині 11 атак російської армії, а на трьох локаціях тривають бої.

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У Львові чутно вибухи

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Близько першої ночі вівторка у Львові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. "Всі залишайтесь в укритті", - написав він у Telegram.

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Відеозвернення Зеленського за підсумком 82-го дня війни

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 82-го дня війни наголосив, що робота над поверненням додому військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині триває "і потребує делікатності й часу".

За словами президента України, основною мішенню для РФ зараз залишаються Сєвєродонецьк Луганської області та інші міста Донбасу. "Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей", - запевнив він.

Також Зеленський зауважив, що українська влада працює над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. "Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення", - наголосив він.

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Українська влада підтвердила евакуацію 53 важкопоранених і ще 211 військових із "Азовсталі"

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила евакуацію українських військових із заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області.

"16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку", - сказала вона у відеозверненні вночі вівторка.

Для подальшого повернення евакуйованих військових додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила Маляр. Щодо тих, хто ще лишається на території металургійного заводу, за словами заступниці міністра, проводяться заходи з порятунку.

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.