РФ атакувала вночі Україну 2 "Іскандерами" та 49 "шахедами"

Російська армія в ніч на неділю, 20 жовтня, атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" і 49-ма ударними безпілотниками типу Shahed і невстановленого типу. Про це вранці повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Протиповітряна оборона (ППО) збила 31 БпЛА в 12 областях: Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій. Ще 13 дронів були локаційно втрачені внаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби, а два полетіли в напрямку Білорусі.

Удар балістикою по Дніпропетровщині та дронами по Сумщині

Відомо, що балістикою окупанти били по Кривому Рогу Дніпропетровської області. За останніми даними голови ради оборони міста Олександра Вілкула, постраждали 17 людей, вісім із них перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені цивільні об'єкти: 15 будинків, три заклади освіти, три адміністративні будівлі (районного виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду), сім об'єктів місцевого бізнесу, готель, три пожежні машини та ще 20 автомобілів. За інформацією голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, побиті церква, відділення банку, офісні приміщення, магазини, кав'ярня. Пошкоджений газогін.

Три дрони поцілили по енергетичному об'єкту в Роменській громаді Сумської області, 11 вдалося знищити. Пошкоджений енергетичний об'єкт, унаслідок чого знеструмлені понад 37 тисяч споживачів у 104 населених пунктах.

На підступах до Києва та в самій столиці знешкодили близько десятка дронів. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Однак у Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджена зовнішня стіна багатоповерхового будинку, повідомив голова ОВА Руслан Кравечнко.

Два "шахеди" збили в Черкаській області, по одному - в Дніпропетровській та Миколаївській без наслідків.

20 ракет, 500 дронів, 800 КАБів за тиждень

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом поточного тижня війська РФ застосували проти України понад 20 ракет різних типів, 500 ударних дронів різних типів і близько 800 керованих авіаційних бомб (КАБ).

"Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей. Об'єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - написав він у соціальних мережах.