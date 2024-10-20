РФ атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами - 17 поранених

Російська армія пізно ввечері 19 жовтня завдала двох ударів балістикою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Триває аварійно-рятувальна операція.

Війська РФ пізно ввечері суботи, 19 жовтня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, завдавши двох ударів балістичними ракетами.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, внаслідок ударів постраждали 13 людей. Одна людина перебуває в операційній.

Аварійно-рятувальна операція триває. Подробиці поки не відомі.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що за уточненими даними, постраждали 17 людей. Допомога медиків знадобилась 14 з них. У лікарні перебувають вісім потерпілих, усі - в стані середньої тяжкості.

Побиті пожежні машини, автівки поліції та карета "швидкої"

Внаслідок атаки пошкоджені готель, магазин, адміністративна будівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків, десяток автомобілів, зокрема три пожежні машини, три службові автівки поліції та карета "швидкої".

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, серед поранених - один рятувальник.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня російська армія вдарила по центру Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей, зокрема діти.