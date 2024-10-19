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РФ вдарила КАБами по центру Запоріжжя: є поранені діти

Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

Серед вісьмох постраждалих внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю дівчата 9 і 13 років та 82- річна жінка. За попередньою інформацією, один з КАБів не розірвався і може становити небезпеку.

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Наслідки авіаудару Росії по Запоріжжю (архівне фото)
Вісім людей постраждали внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю, серед них двоє дітейФото: Andriy Andriyenko/AP/picture alliance

Увечері у суботу, 19 жовтня, російські війська вдарили по центральній частині Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок атаки є руйнування, постраждали щонайменше восьмеро людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

Серед поранених двоє дівчат віком 9 та 13 років. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також серед постраждалих 82- річна жінка.

Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися.

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Один к КАБів, ймовірно, не розірвався

Перша авіабомба впала на набережній магістралі за двісті метрів від гіпермаркету, вона пошкодила вікна у комерційних приміщеннях і житлових будинках, зазначив Федоров.

Другий КАБ впав на відкритій місцевості, але, за попередньою інформацією, не розірвався. Рятувальники евакуювали мешканців прилеглої території та з'ясовують, чи небезпечний боєприпас.

Також внаслідок атаки частково зруйнована одна житлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади будинків і скління, додали в ДСНС.

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