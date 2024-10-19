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Атака РФ: на Черкащині та Сумщині є загиблі

Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

У Шостці на Сумщині знайшли тіло чоловіка під завалами будівлі, зруйнованої атаками РФ. На Черкащині жінка померла від отриманих поранень.

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Наслідки удару РФ по Сумщині (архівне фото)
Після атаки РФ на Сумщині знайшли тіло чоловіка під завалами будівлі, на Черкащині від поранень померла жінкаФото: DW

Унаслідок повітряної атаки російських військ по Україні в ніч на суботу, 19 жовтня, в Черкаській та Сумській областях є загиблі, повідомила місцева влада.

Так, у місті Шостка на Сумщині під завалами однієї із зруйнованих будівель знайшли тіло чоловіка. Також внаслідок авіаудару по місту постраждали восьмеро людей, зазначила прокуратура Сумщини.

В Уманському районі Черкаської області внаслідок атаки отримала поранення жінка 1961 року народження. Її доправили до медичного закладу у вкрай важкому стані, лікарі не змогли врятувати її життя, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він додав, що через атаку в Черкаському районі постраждав об'єкт критичної інфраструктури, також дрон поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Одна людна отримала травми, але відмовилась від госпіталізації.

На Сумщині ввели аварійні відключення світла

Внаслідок атаки РФ в Сумській області були пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури, через що низка населених пунктів залишилася без світла.

Згодом компанія "Сумиобленерго" повідомила про часткове відновлення постачання, однак для низки споживачів у Шосткинському, Конотопському та Сумському районах запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

РФ випустила по Україні понад 100 дронів і ракет

Загалом вночі війська РФ випустили по Україну більше 100 повітряних цілей: до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Станом на 12:00 українська протиповітряна оборона збила чотири ракети та 42 дрони в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

46 безпілотників були локаційно втрачені, інформація щодо їхнього збиття чи падіння уточнюється. Кілька дронів ще залишаються у повітряному просторі України.

 

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