У Шостці Росія вдарила по ДСНС, поранені 5 рятувальників

Авіація РФ ударила вночі по пожежно-рятувальному підрозділу в Шостці Сумської області, внаслідок чого п'ятеро рятувальників отримали поранення.

Російська авіація в ніч на суботу, 19 жовтня, завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Шостка в Сумській області.

"Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. П'ятеро рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Знеструмлення через пошкоджений об'єкт енергетики

Раніше було відомо, що РФ ударила вночі по Шосткинській громаді керованими авіаційними бомбами та дронами Shahed, унаслідок чого пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури, низка населених пунктів залишилася без світла, а поранення дістали семеро людей.

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