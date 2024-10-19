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У Шостці Росія вдарила по ДСНС, поранені 5 рятувальників

Дмитро Шварц
19 жовтня 2024 р.

Авіація РФ ударила вночі по пожежно-рятувальному підрозділу в Шостці Сумської області, внаслідок чого п'ятеро рятувальників отримали поранення.

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Пожежники, рятувальники, ДСНС
Символічне фото ліквідації наслідків одного з російських ударівФото: Yevhen Titov/dpa/AP/picture alliance

Російська авіація в ніч на суботу, 19 жовтня, завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Шостка в Сумській області.

"Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. П'ятеро рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Знеструмлення через пошкоджений об'єкт енергетики

Раніше було відомо, що РФ ударила вночі по Шосткинській громаді керованими авіаційними бомбами та дронами Shahed, унаслідок чого пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури, низка населених пунктів залишилася без світла, а поранення дістали семеро людей.

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