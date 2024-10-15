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У Миколаєві 23 поранених унаслідок нічного удару РФ

Євгенія Наконечна
15 жовтня 2024 р.

Російські ракетні удари пошкодили інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони та житлові будинки. Є загибла. Серед постраждалих є люди у важкому стані.

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ДСНС
Рятувальник (фото з архіву)Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/picture alliance

У ніч на вівторок, 15 жовтня, війська РФ поцілили по Миколаєву ракетами типу C300. 

"Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації", - повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Відомо про одну загиблу та 16 постраждалих. Серед поранених є люди у важкому стані. 

На 09:45 кількість постраждалих зросла до 23. "Люди продовжують звертатися до медичних закладів", - розповів Кім.

Сім вибухів за 10 хвилин

За даними місцевого видання "МикВісті", перший вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Загалом російська армія вдарила по місту сім разів протягом 10 десяти хвилин.

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