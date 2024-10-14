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Війська РФ вдарили по порту в Одесі: є загиблий та поранені

Анастасія Шепелева
14 жовтня 2024 р.

Ударом по портовій інфраструктурі війська РФ пошкодили два цивільні судна. Жертвою атаки стала одна людина, ще восьмеро - зазнали поранень.

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Одеський порт
Одеський порт (ілюстративне фото)Фото: BePress/ABACA/picture alliance

Російські війська у понеділок, 14 жовтня, завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще восьмеро зазнали поранень, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в дописі у Telegram. 

Як уточнив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, усіх постраждалих госпіталізували, двоє з них у важкому стані. "Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України", - написав Кіпер у Telegram.

Пошкоджень зазнали два судна та інфраструктура

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два цивільних судна - суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA, яке тиждень тому вже постраждало від обстрілу балістикою, та NS Moon, яке ходить під прапором Белізу.

Також під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі, додав Кулеба.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності - цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелюючи всі норми міжнародного права", - наголосив він.

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