Четверо загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Одещині

Через влучання російської балістичної ракети у житлову будівлю в Одеському районі четверо людей загинули та десять отримали поранення.

Російські війська у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, атакували Одещину балістичними ракетами. Внаслідок ударів, завданих по Одеському району, загинули четверо людей, серед яких підліток, повідомив голова в Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За словами чиновника, ударом було зруйновано двоповерхову будівлю, де жили та працювали цивільні. "Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - написав Кіпер у Telegram.

Ще десятеро людей отримали поранення. Дев'ять з них перебувають в лікарні, четверо - у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одеси, зокрема, під удар потрапив цивільний контейнеровоз, який плив під прапором Панами. Внаслідок цього загинуло семеро осіб, ще 10 отримали поранення.