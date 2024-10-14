ГУР: на аеродромі "Оренбург-2" згорів російський Ту-134

ГУР: на аеродромі "Оренбург-2" згорів російський Ту-13414 жовтня 2024 р.
Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило вранці в понеділок, 14 жовтня, що на території російського аеродрому "Оренбург-2" згорів військово-транпортний літак Ту-134.
"Спалили ворожу Тушку - на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134", - ідеться в повідомленні.
Літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку армії РФ.
У Youtube ГУР опублікувало відео пожежі.
Ту-134 транспортує керівний склад міноборони РФ
У розвідці додали, що радянські борти типу Ту-134 використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.
Інші деталі ГУР не наводить.
Російське міноборони не повідомляло про пожежу на аеродромі "Оренбург-2", а також не інформувало про атаки дронів чи інших засобів у районі Оренбурзької області в ніч на 13 жовтня.
Військовий аеродром "Оренбург-2" розташований за шість кілометрів від Оренбурга. Згідно з відкритими даними, на ньому дислокується окремий 117-й військово-транспортний авіаполк 18-ї дивізії військово-транспортної авіації РФ.