ГУР: на аеродромі "Оренбург-2" згорів російський Ту-134

Ту-134 використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міноборони РФ, повідомили в українській розвідці.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило вранці в понеділок, 14 жовтня, що на території російського аеродрому "Оренбург-2" згорів військово-транпортний літак Ту-134.

"Спалили ворожу Тушку - на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134", - ідеться в повідомленні.

Літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку армії РФ.

У Youtube ГУР опублікувало відео пожежі.

Ту-134 транспортує керівний склад міноборони РФ

У розвідці додали, що радянські борти типу Ту-134 використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Інші деталі ГУР не наводить.

Російське міноборони не повідомляло про пожежу на аеродромі "Оренбург-2", а також не інформувало про атаки дронів чи інших засобів у районі Оренбурзької області в ніч на 13 жовтня.

Військовий аеродром "Оренбург-2" розташований за шість кілометрів від Оренбурга. Згідно з відкритими даними, на ньому дислокується окремий 117-й військово-транспортний авіаполк 18-ї дивізії військово-транспортної авіації РФ.