РФ била балістикою по Одесі: пошкоджено цивільне судно

Російські війська атакували балістикою портову інфраструктуру Одеси, завдавши кількох ударів. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, внаслідок вчиненого ввечері понеділка, 7 жовтня, удару було пошкоджено цивільне судно OPTIMA під прапором Палау. Кулеба також повідомив про одного загиблого та п'ятьох постраждалих.

За словами посадовця, судно тільки зайшло 7 жовтня в порт для завантаження й одразу стало мішенню для російських ракет. "За два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки", - написав Кулеба у Telegram.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що загиблим виявився 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Щодо постраждалих, то ними виявилися іноземці. "Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога", - поінформував Кіпер у Telegram.

21-ше цивільне судно, пошкоджене російськими ударами

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження російською ракетою цивільного вантажного судна PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, що мало транспортувати вантаж української кукурудзи для експорту.

Росія традиційно заявляє під час таких атак про нібито знищення цими ударами військових вантажів, у Києві натомість стверджують, що йдеться про цивільні цілі. PARESA стало 20-тим цивільним судном, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, зазначали українські посадовці.