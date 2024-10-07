РФ ударила по сухогрузу з кукурудзою в порту "Південний"

Під час атаки на морський порт "Південний" в ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне вантажне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс, завантажене шістьма тоннами українського зерна кукурудзи для експорту. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

20-те цивільне судно, пошкоджене російськими ударами

Міністерство розвитку громад та територій України зазначило, що Росія традиційно заявила про нібито знищення цим ударом військового вантажу. "Це не відповідає дійсності", - зазначили в міністерстві.

"Це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну з пшеницею до Єгипту. Це ніщо інше, як спроби ворога вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - написав Кулеба у Telegram.

Він зазначив, що попри систематичні російські обстріли й удари, український морський продовольчий коридор функціонує. "За понад рік вдалося експортувати вже понад 73 млн тонн вантажів, а це понад 2700 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи", - додав віцепрем'єр.