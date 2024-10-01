Бомбардування Запоріжжя: постраждали 32 людини

Вдень 1 жовтня російські війська атакували житлові квартали та об'єкти інфраструктури Запоріжжя - загинула одна людина, 31 поранена. Авіаударів РФ зазнали також Дніпропетровщина, Сумщина та Харківщина.

Внаслідок бомбардування Запоріжжя російськими військами вдень у вівторок, 1 жовтня, постраждали 32 людини - одна загинула, 31 - поранена. Серед поранених троє дітей 9, 10 та 12 років, повідомив ввечері 1 жовтня голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. "Внаслідок ворожої атаки сьогодні вдень на Запоріжжя пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків. За допомогою до представників соціальної сфери звернулись вже понад 350 людей", - додав Федоров у Telegram.

За даними очільника області, російські війська завдали шість ударів авіабомбами, поціливши по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури.

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Також удень 1 жовтня росіяни понад півтора десятки разів били по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Атаки здійснювалися артилерією і дронами-камікадзе, "прилітало по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли", - написав він у Telegram.

Від російських авіаударів 1 жовтня потерпіли й прикордонні райони Сумщини та Харківщини. "Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Білопілля, Вишеньок, Студенка, Павлівки, Степного, Токарівки та Уланового скинувши при цьому 16 КАБів. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали ряд населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Галаганівка, Дем’янівка та Бачівськ", - повідомив у вечірньому зведенні 1 жовтня генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомлялось, вранці 1 жовтня Росія обстріляла ринок у центрі Херсона. Там загинули шестеро цивільних. Згодом російські війська атакували з дрона Кіндійку на Херсонщині - там постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці.