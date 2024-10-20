"Шахеди" залишили без світла 100 населених пунктів Сумщини

Російська армія завдала авіаційного удару по Роменській громаді Сумської області, внаслідок чого були знеструмлені 104 населених пункти.

Війська РФ завдали вранці неділі, 20 жовтня, авіаційного удару по Роменській громаді Сумської області.

Як повідомила обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок удару дронами типу Shahed пролунало три вибухи, тоді як 11 "шахедів" вдалося збити.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури.

37 тисяч споживачів без світла

''Сумиобленерго'' уточнило, що російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів. Унаслідок удару знеструмлені понад 37 тисяч споживачів у 104 населених пунктах.

Окрім того, ще понад 14 тисяч споживачів у 130 населених пунктах Сумщини не мають електроенергії внаслідок російської агресії на прикордонних територіях.

Як повідомлялося, минулої ночі Росія вдарила по Шосткинській громаді Сумської області "шахедами" та керованими авіабомбами, пошкодивши об'єкти енергетикий інфраструктури. Під удар, зокрема, потрапив пожежно-рятувальний підрозділ у Шостці, внаслідок чого були поранені п'ятеро рятувальників. Згодом у Шостці під завалами однієї зі зруйнованих будівель знайшли тіло чоловіка. Загалом унаслідок того авіаудару постраждали восьмеро людей.