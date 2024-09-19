Рада перевела Безуглу з оборонного комітету в міжнародний

Рада перевела Безуглу з оборонного комітету в міжнародний19 вересня 2024 р.
Верховна Рада України звільнила народну депутатку Мар'яну Безуглу з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в якому вона обіймала посаду заступниці, та призначила її членкинею комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
Відповідну постанову, запропоновану головою фракції провладної партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, підтримали 252 депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.
Безугла більше не "слуга народу"
Арахамія обґрунтував внесення постанови "потребою провести зміни в складі комітетів відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства".
Згідно з Регламентом Ради, керівні посади в комітетах розподіляються між фракціями відповідно до їхньої величини. В липні Безугла вийшла зі "Слуги народу".
Представники різних партій та сам оборонний комітет хотіли звільнити нардепку з посади заступниці його голови ще минулої осені - через критику Безуглою Валерія Залужного - на той час головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).
При цьому це була вже не перша ініціатива щодо звільнення Безуглої. Втім довгий час це питання не виносили на голосування, а коли 4 вересня все ж винесли - за відкликання Безуглої не набралося достатньо голосів.