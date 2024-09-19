Рада перевела Безуглу з оборонного комітету в міжнародний

252 депутати підтримали відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці комітету з нацбезпеки та переведення її до складу зовнішньополітичного комітету.

Верховна Рада України звільнила народну депутатку Мар'яну Безуглу з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в якому вона обіймала посаду заступниці, та призначила її членкинею комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Відповідну постанову , запропоновану головою фракції провладної партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, підтримали 252 депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Безугла більше не "слуга народу"

Арахамія обґрунтував внесення постанови "потребою провести зміни в складі комітетів відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства".

Згідно з Регламентом Ради, керівні посади в комітетах розподіляються між фракціями відповідно до їхньої величини. В липні Безугла вийшла зі "Слуги народу".

Представники різних партій та сам оборонний комітет хотіли звільнити нардепку з посади заступниці його голови ще минулої осені - через критику Безуглою Валерія Залужного - на той час головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

При цьому це була вже не перша ініціатива щодо звільнення Безуглої. Втім довгий час це питання не виносили на голосування, а коли 4 вересня все ж винесли - за відкликання Безуглої не набралося достатньо голосів.