Мар'яна Безугла офіційно покинула фракцію "Слуга народу"

Безугла врешті вийшла з фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Тепер вона позафракційна депутатка.

Народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у вівторок, 17 липня, офіційно вийшла з провладної фракції "Слуга народу" в парламенті.

Про подання нової заяви на вихід з фракції Безугла повідомила у Facebook. "Більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга Народу". Остаточно", - написала депутатка.

Своє рішення нардепка пояснила "різними цінностями". "Після мого вже відкритого конфлікту з комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів "рідної" фракції", - пояснила вона та додала, що їй "дуже важко пробитися" до президента Володимира Зеленського "з очевидними фактами про проблеми у війську".

Як повідомив у Telegram нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк, відповідну заяву Безуглої на засіданні в середу зачитало керівництво Ради. Таким чином Безугла більше формально не є членкинею фракції "Слуга народу". На сайті Ради вона вже зазначена як позафракційна. У "Слузі народу" залишаються 233 депутати.

Як зауважив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, хоч Безугла і вийшла з фракції з власної ініціативи, але вона була обрана не за списком партії, а в мажоритарному окрузі, тому депутатський мандат не втратить.

Вихід Безуглої з партії "Слуга народу"

Восени представники різних партій Ради вимагали звільнення Безуглої через її словесні напади на Валерія Залужного, який тоді ще був головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ).

На початку року оборонний комітет рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці його голови. Втім, на голосування питання не винесли досі.

У середині січня Безугла написала заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу", звинувативши ту в "слабкості". Втім, пізніше передумала, мотивувавши це тим, що не хоче "підводити у важкі часи" Зеленського.

У лютому Безуглу виключили з партії, але з фракції не виключали.

15 липня оборонний комітет комітет зняв Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю, але заступницею голови самого комітету вона залишається.